الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة إلى السبت المقبل (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرار لارتفاع قيم دراجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية ، بتسجيل درجة حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 4 درجات، حيث إن العضمى في القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

تفاصيل الحالة الجوية

وأوضحت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة «الأولى»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، أننا نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي لزيادة في فترات سطوع الشمس أثناء النهار وبالتالي ارتفاع الحرارة.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية اليوم أثرت على الرؤية الأفقية في أغلب الطرق الزراعية والقريبة من المسطات البحرية، مؤكدة على اسقرار الحالة الجوية اليوم.

فرص سقوط الأمطار الأسبوع القادم

وتوقعت استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة حتى السبت القادم، واعتبارًا من يوم الأحد، سنتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا بمعدل 4 درجات مئوية، مع نشاط في سرعات الرياح في معظم الأنحاء، بجانب فرص لسقوط الأمطار في السواحل الشمالية للبلاد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، ان طقس اليوم الموافق الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ودافئ على السواحل الشمالية، ولطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأكدت وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 30 الصغرى 18

السواحل الشمالية:- العظمى 25 الصغرى 14

جنوب سيناء:- العظمى 33 الصغرى 24

شمال الصعيد:- العظمى 34 الصغرى 18

جنوب الصعيد:- العظمى 36 الصغرى 21

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة:- العظمى 31 والصغرى 19

الإسكندرية: العظمى 24 والصغرى 15

وادي النطرون:- العظمى 32 والصغرى 18

طنطا:- العظمى 30 والصغرى 18

شبين الكوم:- العظمى 30 والصغرى 18

دمنهور:- العظمى 31 والصغرى 19

مطروح:- العظمى 23 والصغرى 14

السلوم:- العظمى 25 والصغرى 15

سيوة:- العظمى 30 والصغرى 16

بورسعيد:- العظمى 24 والصغرى 20

دمياط:- العظمى 23 والصغرى 18

الزقازيق:- العظمى 31 والصغرى 19

المنصورة:- العظمى 31 والصغرى 19

الإسماعيلية:- العظمى 32 والصغرى 18

السويس:- العظمى 31 والصغرى 19

العريش:- العظمى 27 والصغرى 16

رفح:- العظمى 26 والصغرى 16

راس سدر:- العظمى 30 والصغرى 18

نخل:- العظمى 27 والصغرى 14

طابا:- العظمى 29 الصغرى 18

كاترين:- العظمى 22 الصغرى 12

الطور:- العظمى 30 الصغرى 19

شرم الشيخ:- العظمى 32 الصغرى 22

الغردقة:- العظمى 30 الصغرى 20

مرسى علم:- العظمى 32 الصغرى 21

الفيوم:- العظمى 32 الصغرى 16

بنى سويف:- العظمى 32 الصغرى 17

المنيا:- العظمى 33 الصغرى 16

أسيوط:- العظمى 34 الصغرى 18

سوهاج:- العظمى 34 الصغرى 18

قنا:- العظمى 35 الصغرى 18

الأقصر:- العظمى 35 الصغرى 19

أسوان:- العظمى 36 الصغرى 20

أبو سمبل:- العظمى 36 الصغرى 20

الوادي الجديد:- العظمى 35 الصغرى 18

شلاتين:- العظمى 31 الصغرى 21

أبو رماد:- العظمى 27 الصغرى 19

حلايب:- العظمى 26 الصغرى 20

رأس حدربة:- العظمى 27 الصغرى 19