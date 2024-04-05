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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ريهام حجاج داعم قوي للجيل الجديد

أنور البعثي لـ"الوفد": صدفة عمل كوميدي ولكنه يوجه رسالة هامة لكل أسرة

أنور البعثي
أنور البعثي

أعرب الفنان الصاعد أنور البعثي خلال تصريحاته لـ"الوفد"، عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل صدفة، كما انه كشف تفاصيل شخصيته بالعمل، وكواليس تعاونه مع النجمة ريهام حجاج وعلاقته بالجمهور: سعيد جداً بردود افعال الجمهور المليئة بالطاقة الإيجابية والتشجيع، ويضم مسلسل "صدفة" كوكبة من النجوم أبرزهم: ريهام حجاج، خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أنور البعثي يكشف تفاصيل شخصيته فى "صدفة"


وكشف أنور البعثي، خلال تصريحات لـ"الوفد" تفاصيل الشخصية التي يجسدها، قائلاً: بجسد شخصية الدكتور "محمود" اخصائي علاج طبيعي وانسان مشجع جدا، وهو الذي يقوم بمساعدة الفنانه ميار الغيطي فى تخطي أزمة الحادث التي تعرضت له منذ بداية أحداث المسلسل ".

أضاف أنور البعثي في حديثه عن كواليس مسلسل صدفة، قائلاً: "الكواليس كانت جميله ومليئة بالمرح وبالأخص مع الشباب الجديد، واحتضان الفنانة ريهام حجاج للجيل الجديد وذلك الأمر من أهم وسائل الدعم والتشجيع على طريقتها الخاصة".

مسلسل صدفة 


تابع أنور البعثي في حديثه  لـ"بوابة الوفد" عن فكرة مسلسل صدفة، معلقاً: "بالرغم من أن فكرة المسلسل كوميدي ولكنه هادف فى مناقشته أمور على المستوى الإجتماعي هامة جدا للشباب داخل المدارس وتحديداً فى فترة المراهقه والمواقف والظروف والأفكار التي يتعرضون لها، ويلفت أنظار الأهالي داخل كل أسرة على تعليم كيفيه التعامل مع أبنائهم والتقرب إليهم لتجنب الأزمات التي تحدث خلال تلك الفترة.

مسلسل صدفة


أعرب أنور البعثي عن سعادته بردود أفعال الجمهور على مسلسل صدفة، قائلاً: "سعيد جداً بردود افعال الجمهور المليئة بالطاقة الإيجابية والتشجيع، والإشادات التي نالها المسلسل خلال مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري، والأمر الذي تميز به العمل عن غيره، هو قربه من كل بيت "مفهوش اى حاجه خادشه للحياء او لفظ خارج ودى حاجه تحتسب للمؤلف أستاذ ايمن سلامه، بالإضافة إلي إبداع الفنانة ريهام حجاج فى الكوميدي كالعادة، كما إنها قدمت أعمال كوميديا مؤخراً كده حققوا نجاح مميز، أبرزهم الافضل بالنسبالى فيلم يوم ملوش لازمه مع الفنان محمد هنيدي.

أنور البعثي وريهام حجاج
أنور البعثي 
أنور البعثي 
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