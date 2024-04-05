إينو: مباراة سيمبا صعبة.. وتصريحات كولر واقعية

يرى معتز إينو لاعب النادي الأهلي السابق، أن مباراة الفريق الأحمر أمام سيمبا التنزاني صعبة، وتصريحات مارسيل كولر واقعية للغاية، لأنه يعطي كل منافس حقه، مشيرًا إلى أن المدرب يريد توصيل رسالة للاعبين بأهمية اللقاء من أجل حسم الصعود لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

أضاف إينو في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "فريق سيمبا التنزاني لديه أيضا طموح في تحقيق الفوز على الأهلي، وكرة القدم تحتمل كل النتائج، خصوصًا أنه من الوارد وجود حالة عدم توفيق لأي فريق، وأتمنى التفاف الجماهير ودعم الأهلي في تلك المباراة".

وتابع: "بطولة إفريقيا أصبحت محببة لجمهور النادي الأهلي، الذي لا يشبع من الألقاب، وأصبح دوري الأبطال من أهداف الفريق الأحمر المستمرة، والجماهير أصبح لديه ثقة كبيرة في لاعبيه من أجل التتويج بالبطولة واللعب في كأس العالم للأندية بشكل مستمر".

وأشار: "الأهلي سوف يستغل نقطة انه يلعب مباريات الذهاب خارج ملعبه، لكنه عليه الخروج بأفضل نتيجة ممكنة، واستغلال ميزة وجود الذهاب في ارضه، وأتمنى صعوده للنهائي وحسم اللقب في استاد القاهرة الدولي".