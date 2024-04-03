الاعلان عن طاقم تحكيم مباراة النصر وضمك بالدوري السعودي

يحل فريق النصر السعودي، ضيفا ثقيلا على نظيره ضمك يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2024، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وستقام مباراة النصر ضد ضمك ضمن منافسات منافسات الجولة 27 في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأوضحت صحيفة “الجزيرة” السعودية، أن طاقم تحكيم محلي بقيادة عبدالصمد بكري “سيتولى إدارة مباراة النصر ضد ضمك، وسيعاونه محمد السماعيل “حكم فيديو”.

واكتسح فريق النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو نظيره أبها بثمانية أهداف دون رد، في الجولة 26 من منافسات دوري روشن السعودي.

وسجل اهداف النصر كل من، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (هاتريك)، عبد العزيز سعود العليوة (هدفين) والسنغالي ساديو ماني، وعبد المجيد الصليهم، وعبد الرحمن غريب “هدف”.

ويحتل فارس نجد المرتبة الثانية في دوري روشن الموسم الجاري خلف الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة بعد مضي 26 جولة.