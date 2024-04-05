يوم صيفي حار.. تعرف على الطقس ودرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة، وأكدت أنها تشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر، وذلك نتيجة تأثر البلاد ببعض الكتل الهوائية الصحراوية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة والتسبب في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من يوم السبت 6 ابريل 2024 تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، تمهيدًا لتأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا يضرب البلاد يوم الأحد المقبل.

كما أن المنخفض الجوي الذي تتعرض له حالة الطقس في مصر الأيام المقبلة، يعمل على تشكيل السحب المنخفضة والمتوسطة، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بحوالي من 3 إلى 4 درجات، وسقوط أمطار متوسطه الشدة، لتسجل العظمى 26 إلى 27، ليسود طقس حار مستمر منذ الأحد وحتى أول أيام عيد الفطر 2024.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:





درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 30

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 العظمى 31

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 09 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 14 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 17 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 17 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 36

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 20 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 18 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 21 والعظمى 37