مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في محافظات مصر

ننشر مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5/4/2024، الموافق السادس والعشرين من شهر رمضان 1445 هجرية، في القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 4:10 صباحاً

أذان الظهر 11:58 صباحاً

أذان العصر 3:30 مساءً

أذان المغرب 6:16 مساءً

أذان العشاء 7:36 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر 4:14 صباحاً

أذان الظهر 12:03 مساء

أذان العصر 3:37 مساءً

أذان المغرب 6:23 مساءً

أذان العشاء 7:43 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:49 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:27 مساء

موعد أذان العصر 3:55 مساءً

موعد أذان المغرب 6:42 مساءً

موعد أذان العشاء 7:57 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

وقت صلاة الفجر 4:16 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:59 صباحاً

موعد أذان العصر 3:30 مساءً

موعد أذان المغرب 6:16 مساءً

موعد أذان العشاء 7:33 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:02 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:45 صباحاً

موعد أذان العصر 3:17 مساءً

موعد أذان المغرب 6:03 مساءً

موعد أذان العشاء 7:20 مساءً