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الجمعة 05 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في محافظات مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

ننشر مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5/4/2024، الموافق السادس والعشرين من شهر رمضان 1445 هجرية، في القاهرة وعدد من محافظات مصر.

 

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر 4:10 صباحاً 
أذان الظهر 11:58 صباحاً
أذان العصر 3:30 مساءً
أذان المغرب 6:16 مساءً
 أذان العشاء 7:36 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجر 4:14 صباحاً 
أذان الظهر 12:03 مساء
أذان العصر 3:37 مساءً
أذان المغرب 6:23 مساءً
 أذان العشاء 7:43 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان
وقت صلاة الفجر 4:49 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:27 مساء
موعد أذان العصر 3:55 مساءً
موعد أذان المغرب 6:42 مساءً
موعد أذان العشاء 7:57 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط
وقت صلاة الفجر 4:16 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:59 صباحاً
موعد أذان العصر 3:30 مساءً
موعد أذان المغرب 6:16 مساءً
موعد أذان العشاء 7:33 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
وقت صلاة الفجر  4:02 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:45 صباحاً
موعد أذان العصر 3:17  مساءً
موعد أذان المغرب 6:03 مساءً
موعد أذان العشاء 7:20 مساءً

 

الجريدة الورقية