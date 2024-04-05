مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في محافظات مصر
ننشر مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5/4/2024، الموافق السادس والعشرين من شهر رمضان 1445 هجرية، في القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر 4:10 صباحاً
أذان الظهر 11:58 صباحاً
أذان العصر 3:30 مساءً
أذان المغرب 6:16 مساءً
أذان العشاء 7:36 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجر 4:14 صباحاً
أذان الظهر 12:03 مساء
أذان العصر 3:37 مساءً
أذان المغرب 6:23 مساءً
أذان العشاء 7:43 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان
وقت صلاة الفجر 4:49 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:27 مساء
موعد أذان العصر 3:55 مساءً
موعد أذان المغرب 6:42 مساءً
موعد أذان العشاء 7:57 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط
وقت صلاة الفجر 4:16 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:59 صباحاً
موعد أذان العصر 3:30 مساءً
موعد أذان المغرب 6:16 مساءً
موعد أذان العشاء 7:33 مساءً
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:02 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:45 صباحاً
موعد أذان العصر 3:17 مساءً
موعد أذان المغرب 6:03 مساءً
موعد أذان العشاء 7:20 مساءً