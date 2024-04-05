عاجل
يوم صيفي حار.. تعرف على الطقس ودرجات الحرارة أمريكا تعرب عن قلقها من حرب محتملة بين إيران وإسرائيل القوات الأمريكية تعلن تدمير صاروخ مضاد للسفن تابع لجماعة "أنصار الله" شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمناطق متفرقة من غزة اليوم أمريكا تؤكد استمرار دعم الناتو لأوكرانيا
الجمعة 05 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رمضان صبحي يطلب تأجيل الرد على لجنة المنشطات

رمضان صبحي
رمضان صبحي

قال الإعلامي محمد شبانة، أن رمضان صبحي طلب تأجيل البت في الرد على لجنة المنشطات، بعدما كان اليوم الخميس هو الموعد الأخير له، مشيرا إلى أن اللاعب طلب مهلة للرد على فساد العينة الخاصة به.

txt

شبانة: شريف إكرامي طعن في الأهلي لإرضاء بيراميدز

أضاف في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "كانت هناك شكوك من البداية من جانب (ضابط المنشطات) بعد الحصول على عينة رمضان صبحي بسبب (شكل البول)، وقام بأخذ عينة آخرى من اللاعب بعد 45 دقيقة".

وتابع: "رمضان لم يطلب تحليل الثانية التي حصل عليها بعد 45 دقيقة أو ساعة من العينة الأولى.. وعلمت أن كل ما طلبه اللاعب تأجيل البت او اتخاذ قرار في هذه القضية، خصوصا أن اليوم الخميس كان أخر موعد لتقديم أسانيده بسبب العينة".

وأضاف: "رمضان طلب الحصول على مزيد من الوقت لتجهيز الرد والخطوات المقبلة، ومنظمة المنشطات وافقت على طلب اللاعب".

وتابع: "رمضان صبحي قام بالتوقيع على إقرار لـضابط المنشطات، بأن الخطوات سليمة تمامًا في الحصول على عينة منه".

مواد متعلقة

شبانة: شريف إكرامي طعن في الأهلي لإرضاء بيراميدز

الجريدة الورقية