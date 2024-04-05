رمضان صبحي يطلب تأجيل الرد على لجنة المنشطات

قال الإعلامي محمد شبانة، أن رمضان صبحي طلب تأجيل البت في الرد على لجنة المنشطات، بعدما كان اليوم الخميس هو الموعد الأخير له، مشيرا إلى أن اللاعب طلب مهلة للرد على فساد العينة الخاصة به.

أضاف في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "كانت هناك شكوك من البداية من جانب (ضابط المنشطات) بعد الحصول على عينة رمضان صبحي بسبب (شكل البول)، وقام بأخذ عينة آخرى من اللاعب بعد 45 دقيقة".

وتابع: "رمضان لم يطلب تحليل الثانية التي حصل عليها بعد 45 دقيقة أو ساعة من العينة الأولى.. وعلمت أن كل ما طلبه اللاعب تأجيل البت او اتخاذ قرار في هذه القضية، خصوصا أن اليوم الخميس كان أخر موعد لتقديم أسانيده بسبب العينة".

وأضاف: "رمضان طلب الحصول على مزيد من الوقت لتجهيز الرد والخطوات المقبلة، ومنظمة المنشطات وافقت على طلب اللاعب".

وتابع: "رمضان صبحي قام بالتوقيع على إقرار لـضابط المنشطات، بأن الخطوات سليمة تمامًا في الحصول على عينة منه".