للعام الثالث على التوالي.. “وفد الإسكندرية” ينظم الدورة الرمضانية للبراعم والرواد

تحت رعاية النائب سعيد اسماعيل ضيف الله ، رئيس حزب الوفد بالأسكندرية و تنظيم لجنة الدخيلة بقيادة الاستاذ احمد ناجي رئيس لجنة الدخيلة بحزب الوفد .

نظمت لجنة الدخيلة للعام الثالث على التوالي الدورة الرمضانية المجانية للبراعم والشباب والرواد ، وجاء ذلك بحضور المنصة الكريمة النائب / سعيد اسماعيل ضيف الله ، رئيس حزب الوفد بالاسكندرية و المستشار / خالد عيد العزومي ، نائب رئيس الحزب بالإسكندرية و الاستاذ / اسامه علي ،مدير عام الشواطئ والمصايف بمحافظة الإسكندرية و الاستاذ / حامد متولي ، سكرتير عام حي العجمي و الكابتن / محمد صلاح ، لاعب النادي الأوليمبي ومنتخب مصر السابق و الكابتن / أدهم الريان ، المدير التنفيذي لأندية زا چيم و المهندس / محمود عبد الله ، و المهندس / محمد عبد الله ، بمجلس إدارة مجموعة مدارس pls و الاستاذ / ياسر شعبان ، مدير عمليات بشركة نهضة مصر و الاستاذ / نادر الناظر ، سكرتير عام لجنة الدخيلة ، و الكابتن / حازم وليد ، ومجموعة من الإعلاميين وكوادر المجتمع المدني وطلاب الأكاديمية البحرية والقنوات الفضائية .