الجمعة 05 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

للعام الثالث على التوالي.. “وفد الإسكندرية” ينظم الدورة الرمضانية للبراعم والرواد

بوابة الوفد الإلكترونية

تحت رعاية النائب  سعيد اسماعيل ضيف الله ، رئيس حزب الوفد بالأسكندرية  و تنظيم لجنة الدخيلة بقيادة الاستاذ  احمد ناجي  رئيس لجنة الدخيلة بحزب الوفد .

 

نظمت لجنة الدخيلة للعام الثالث على التوالي الدورة الرمضانية المجانية للبراعم والشباب والرواد ، وجاء ذلك بحضور المنصة الكريمة النائب / سعيد اسماعيل ضيف الله ، رئيس حزب الوفد بالاسكندرية  و المستشار / خالد عيد العزومي ، نائب رئيس الحزب بالإسكندرية  و الاستاذ / اسامه علي ،مدير عام الشواطئ والمصايف بمحافظة الإسكندرية و الاستاذ / حامد متولي ، سكرتير عام حي العجمي  و الكابتن / محمد صلاح ، لاعب النادي الأوليمبي ومنتخب مصر السابق  و الكابتن / أدهم الريان ، المدير التنفيذي لأندية زا چيم  و المهندس / محمود عبد الله ، و المهندس / محمد عبد الله ، بمجلس إدارة مجموعة مدارس pls  و الاستاذ / ياسر شعبان ، مدير عمليات بشركة نهضة مصر و الاستاذ / نادر الناظر ، سكرتير عام لجنة الدخيلة ، و الكابتن / حازم وليد ، ومجموعة من الإعلاميين وكوادر المجتمع المدني وطلاب الأكاديمية البحرية والقنوات الفضائية .

 

 

 

 

 

الجريدة الورقية