حرق نجوم وإبهار مالوش فايدة.. إيناس الدغيدي تكشف سلبيات موسم الرياض (فيديو)

قالت المخرجة إيناس الدغيدي إنه حدث تزمت فكري في مصر وده سبب ابتعادي 14 سنة عن الإخراج، معقبة: “مش عايزين واحدة زي ايناس الدغيدي تتكلم”

وأضافت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال حوارهها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "عندي مشاريع زي الصمت وعصر الحريم ومن 8 سنين، بيتكلم عن الجواري في مصر، وموضوعه يجنن وقد ايه المرأة المصرية من 1800 بتدافع عن حقوقها، ولما ارجع كله يترصد لي ويشوفوا هل هي لسه ايناس الدغيدي ولا خلاص راحت عليها، و ازاي اشتغل مسلسل استلم منه حلقتين وباقي ال30 حلقة استلمهم على الهوا، طيب اخرج ازاى، مش هستنى لما نجم يقول عايز ايناس الدغيدي تيجي تخرجلي، عمري ماعملتها مع اكبر النجوم، و مطلبتش من نجيب ينتجلي رغم أنه صديقي، لأن الفنان لازم يبقى عنده كرامة، وانا عندي مواضيع وهما عايزين حاجات لايت انا مبشتغلهاش، واللي عايزني يكلمني".

وكشفت إيناس الدغيدي عن رأيها في موسم الرياض قائلة: "موسم الرياض فايدة للسينما المصرية بلا شك، وهيضيفوا للسينما بالإمكانيات دي، لكن لغاية دلوقتي مشفتش مستوى كويس، وكل الأعمال سطحية، وانا مش من انصار حرق النجوم بالشكل ده، مينفعش احط في عمل 5 او 6 نجوم مع بعض، لأن النجم لازم يفضل نجم، وهو ابهار مالوش فايدة، لازم الفنان يبقى عزيز، ولو اتعرض عليا اعمل كل ده هعمله بس بشكل كويس، طالما هيدوني إمكانيات ويحققوا طموحاتي، ليه اقدم حاجة وحشة، ليه اروح عشان الفلوس وانسى اسمي ومكانتي، بس مقابل ده ادي كواليتي ، ومفيش جوه الابهار حاجة، واخر مرة شوفت المطربين بيقروا من ورقة، ومكلفوش نفسهم يحفظوا أغانيهم".

وكشفت المخرجة إيناس الدغيدي عن وضعها على قوائم الاغتيال، مشيرة إلى أن جماعة تسمى ر اسمها وضعتها في المرتبة الثالثة للمطلوب اغتيالهم بعد الرئيسي محمد حسني مبارك وشيخ الأزهر.

رقم 3 في قوائم الاغتيال



وقالت إيناس الدغيدي خلال حوارها في برنامج أسرار الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار:وائل الإبراشي جابلي 40 صفحة عن الجماعة دي، كانوا حاطين رقم واحد حسني مبارك واتنين شيخ الأزهر، وتلاتة أنا، عشان بنشر الفسق والفجور، وكمان وحيد حامد وصفوت الشريف ونجيب ساويرس، ومكنتش حاسة بأي حاجة ساعتها.

وتابعت إيناس الدغيدي: "مرة حطوا ليا في الجراج صورة السادات وعليها سلاح وكاتبين عليها المصير، يعني مصيري هيبقى كده، وسألت بتوع الجراج مين اللي حطها، قالولي منعرفش، وجوزي قالي بلغي البوليس، قلت له يمكن واحد أهبل مش عاجبه أفلامي، ومرة راجعة بالليل لقيت ملثمين دخلوا ورايا الجراج بموتوسيكل، أنا خوفت ومطلعتش من العربية.

وأردفت :"لما الإخوان مسكوا أول حاجة فكرت فيها أني آلاقي مكان آخر ليا، وكنت هروح دبي، لأنها كانت بتدي إقامات في الوقت دا وبالفعل خدت إقامة هناك"