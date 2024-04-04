57 شركة فقط تنتج 80% من ثاني أكسيد الكربون العالمي

كان العام الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق، وتتجه الأرض نحو ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 2.7 درجة، ومع ذلك فإن كبار منتجي الوقود الأحفوري والأسمنت يظهرون تجاهلًا لتغير المناخ ويزيدون الأمور سوءًا. وجد تقرير جديد لقاعدة بيانات شركات الكربون الرئيسية أن 57 شركة فقط كانت مسؤولة عن 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بين عامي 2016 و2022.

جاء 38% من إجمالي الانبعاثات خلال هذه الفترة من الدول القومية، و37% من الكيانات المملوكة للدولة. و25% من الشركات المملوكة للمستثمرين.

اعتمد ما يقرب من 200 طرف اتفاق باريس لعام 2015، الذي تعهد بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. ومع ذلك، قامت 58 شركة من أصل 100 شركة مملوكة للدولة والمستثمرين في قاعدة بيانات شركات الكربون الرئيسية بزيادة إنتاجها في السنوات التي تلت ذلك (أطلق معهد المساءلة المناخية شركة Carbon Majors في عام 2013 لمحاسبة منتجي الوقود الأحفوري وتستضيفه InfluenceMap). ويمثل هذا الرقم المنتجين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 87 في المائة من المنتجين الذين تم تقييمهم في آسيا، و57 في المائة في أوروبا، و43 في المائة في أمريكا الشمالية.

إنها ليست حالة واضحة لتحول الأمور ببطء أيضًا. ووجدت وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك الفحم زاد بنسبة ثمانية في المئة على مدى السنوات السبع ليصل إلى 8.3 مليار طن، وهو رقم قياسي. ويذكر التقرير شركة كول إنديا المملوكة للدولة كواحدة من أكبر ثلاثة منتجين لثاني أكسيد الكربون. وقد جمعت شركة الطاقة الروسية المملوكة للدولة غازبروم وشركة النفط المملوكة للدولة أرامكو السعودية الثلاثي من أسوأ المخالفين.

وتصدرت شركة إكسون موبيل قائمة الشركات الأمريكية، حيث تساهم بنسبة 1.4 بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. "لقد حققت هذه الشركات أرباحًا بمليارات الدولارات بينما تنكر المشكلة وتؤخر وتعرقل سياسة المناخ. إنها تنفق الملايين على الحملات الإعلانية حول كونها جزءًا من حل مستدام، بينما تواصل الاستثمار في المزيد من استخراج الوقود الأحفوري،" تسيبورا. وقال بيرمان، مدير البرنامج الدولي في Stand.earth ورئيس معاهدة حظر انتشار الوقود الأحفوري، في بيان. "تؤكد هذه النتائج أننا، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى أن تقف حكوماتنا في وجه هذه الشركات، ونحتاج إلى تعاون دولي جديد من خلال معاهدة الوقود الأحفوري لإنهاء التوسع في استخدام الوقود الأحفوري وضمان انتقال عادل حقا".