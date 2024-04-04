تناول الخوخ مفيد لصحة عظام المرأة

المواد المفيدة الموجودة في الخوخ ، مثل الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم والكوبالت، يمكن أن تزيد من قوة صحة العظام لدى النساء.

وجد باحثون أمريكيون أن الاستهلاك المنتظم للخوخ يساعد في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام - وهو تسرب المعادن من العظام، مما يؤدي إلى هشاشتها.

كجزء من التجربة، لاحظ العلماء مجموعتين من النساء التجريبيات ويأكل البعض الخوخ يوميًا، بينما يأكل البعض الآخر التفاح المجفف، ونتيجة لذلك، كانت المجموعة الأولى تتمتع بقوة عظام أعلى.

أهمية الحفاظ على صحة العظام

تتغير عظامك بصورةٍ مستمرة، حيث تتكوّن عظام جديدة وتتآكل العظام القديمة ففي سنٍ صغيرة، كان جسمكَ يكوِّن عظامًا جديدة أسرع من تآكل العظام القديمة، وبهذا الشكل تزداد كتلة العظام، ويصل معظم الناس للحد الأقصى لكتلة العظام في سن 30 عامًا تقريبًا وبعد ذلك، تستمر إعادة تشكيل العظام، إلا إنك تفقد كتلة عظام أكبر قليلاً من الكتلة التي تكتسبها.

إن مدى احتمالية الإصابة بهشاشة العظام، وهي حالة تجعل العظام ضعيفة وهشة، تعتمد على حجم كتلة العظام التي تكتسبها في الوقت الذي تصل فيه إلى سن الثلاثين، ومدى سرعة خسارتها بعد ذلك فكلما اكتسبت كتلة عظمية أكثر، زادت كثافة العظام لديك، وانخفضت احتمالية إصابتكَ بهشاشة العظام مع تقدمكَ في العمر.

عوامل تؤثر على صحة العظام

كمية الكالسيوم في نظامك الغذائي

يؤدي النظام الغذائي منخفض الكالسيوم إلى خفض كثافة العظام، والفقدان المبكر للعظام، فضلاً عن زيادة خطر الإصابة بالكسور.

الأنشطة البدنية

يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى الأشخاص الذين لا يمارسون أنشطة بدنية مقارنةً بمن يمارسون أنشطة بدنية أكثر.

تناوُل التبغ والكحوليات

تشير الأبحاث إلى أن تعاطي التبغ يسهم في إضعاف العظام. وبالمِثل، فإن تناول أكثر من كأس من المشروبات الكحولية يوميًّا للسيدات أو كأسين من المشروبات الكحولية يوميًّا للرجال، قد يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

النوع

يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى السيدات، نظرًا لأن لديهن أنسجة عظمية أقل من الرجال.

الحجم

يزداد خطر الإصابة إذا كنت نحيفًا للغاية (كأن يبلغ مؤشر كتلة الجسم 19 أو أقل) أو إذا كان هيكل جسدك صغيرًا، لأن الكتلة العظمية لديك قد تكون منخفضة في الأساس، ثم تفقد جزءًا منها مع التقدم في العمر.

العمر

تصبح العظام أرق وأضعف مع التقدم في العمر.