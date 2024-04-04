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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الشاعر عنتر هلال: البنات كانت بتمشي زمان في الشوارع بالشورت دون خوف

الشاعر عنتر هلال
الشاعر عنتر هلال

كشف الشاعر الغنائي، عنتر هلال، عن أسوأ ذكريات حياته، إذ كان دائم التشاجر مع الآخرين، مضيفا: "دخلت خناقات كتير ودايما كنت بضرب وعمري ما غلبت". 

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وأوضح عنتر هلال، خلال خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى في برنامج “خط أحمر”، المذاع على  قناة “الحدث اليوم”، اليوم الخميس، أن هناك فن للتشاجر وهو التعدي على الآخر مباشرة دون تفاهم، قائلا: “لكن أنا كنت بعمل العكس، وده خلاني أخسر كل الخلافات اللي دخلت فيها”.

أما عن عن ذكرياته السعيدة، أضاف عنتر هلال، أنه كان دائما يغني للركاب في الترماي لإدخال السرور عليهم، بالإضافة إلى العديد من الذكريات الجميلة والعاطفية بحديقة الميريلاند وحي القربة. 

وتحدث عن حياته العاطفية، وعن مدى تقديس الأجيال السابقة للعادات والتقاليد الشرقية قائلا: “البنات كانت بتمشي زمان في الشوارع بالشورت دون خوف أو رعب من المعاكسة أو التحرش”.

من هو الشاعر عنتر هلال؟

الشاعر الكبير عنتر هلال، غنى من كلماته نخبة من رموز الأغنية، ونالت أغانيه شهرة واسعة، ومنها "كامننا" للفنان محمد هنيدي، ودويتو "عيني" الذي قدمه النجوم حميد الشاعري وهشام عباس، و"يا مايا" و "اللي في باله" للفنانة اللبنانية ديانا حداد، و "كل البنات بتحبك" للفنان حسام حسني، و "اه يا حنان" مصطفى حجاج، و "يادنيا دوارة" للفنان حميد الشاعري.

 

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