الخوف من الشيخوخة يسبب مشاكل خطير على الدماغ

كثير من الناس يخافون من الشيخوخة الوشيكة، ولكن، كما اتضح يجب أن تكون قادرا على قبول عمرك، فقط لأنه يحمي من الانحطاط العقلين وجد علماء أمريكيون من جامعة ييل أن الأشخاص الذين لا يخافون من الشيخوخة هم أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 50٪.

تم التوصل إلى نتيجة مماثلة بعد أن قام الباحثون بتحليل البيانات من أربع سنوات من الملاحظات لـ 4.7 ألف شخص فوق سن 60 عامًا، وعندما انتهت فترة المراقبة، كانت نسبة الأشخاص المصابين بالخرف في المجموعة الذين كانوا إيجابيين ومرتاحين بشأن الشيخوخة 2.6%، بينما في المجموعة التي كان الناس فيها خائفين من الشيخوخة كانت النسبة أعلى مرتين تقريبًا 4.6%. في بداية هذه التجربة، لم يكن أي من الأشخاص مصابًا بالخرف.

وفقا للعلماء، فإن التصور السلمي للشيخوخة يحمي من الخرف حتى لدى الأشخاص الذين يحملون جين APOE4، الذي يحدد خطر الإصابة بمرض الزهايمر بشكل أكثر خطورة.

وبين حاملي الجين APOE4 الذين لم يخشوا الشيخوخة، كانت نسبة الذين أصيبوا بالمرض 2.7% فقط.

وقال مؤلفو المشروع: "من بين أصحاب جين الخرف الذين لا يريدون قبول أعمارهم، تبين أن نسبة المرضى الذين يعانون من الخرف تبلغ 6.14%، أي أكثر من مرتين".

يتذكر MedicForum أنه حتى في وقت سابق، توصل علماء من جامعة كوليدج لندن إلى استنتاج مفاده أن المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين لديهم هدف في الحياة يعيشون، في المتوسط، لمدة عامين أطول من أولئك الذين هم أكثر تشاؤمًا في تصورهم لحياتهم الخاصة و من حولهم من الناس.

ما هو مرض الشيخوخة؟

الشيخوخة هي التغيرات الطبيعية المستمرة والتدريجية التي تطرأ على الجسد اعتبارًا من بدايات البلوغ تبدأ العديد من وظائف الجسم بالتراجع في بدايات منتصف العمر.

لا يوجد سن محدد يمكن اعتباره سن الدخول في مرحلة الشيخوخة ولكن، جرى التعارف على أن عمر 65 سنة هو العمر الذي يشير إلى بداية سن الشيخوخة.

مشاكل تسببها الشيخوخة

مرض القلب والأوعية الدموية الشديد المتصاعد، أو ما يُعرف باسم المرض القلبي الوعائي.

تصلب الجلد وشده.

تأخُّر تكون الأسنان وتشكُلها بشكل غير طبيعي.

فقدان السمع الجزئي.

نقص الدهون تحت الجلد ونقص الكتلة العضلية.

مشكلات في نمو العظام وتطورها.

مشكلات في المفاصل، مثل تيبس المفاصل.