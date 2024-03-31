العزف على الآلات الموسيقية مفيد لسن الشيخوخة

أجرى باحثون من كندا سلسلة من التجارب التي أثبتت فائدة العزف على الآلات الموسيقية في سن الشيخوخة.

أظهرت تجارب العلماء أن العزف على الآلات الموسيقية يساعد في محاربة جنون الشيخوخة وتعد مشكلة الخرف في سن الشيخوخة حادة حاليًا في العديد من البلدان، حيث يمكن للطب مكافحة الأمراض الجسدية، لكن ينتهي الأمر بكبار السن إلى الإصابة بمرض الزهايمر أو أمراض أخرى مماثلة ولذلك، فإن هذا البحث مهم بشكل خاص للطب الحديث.

وفي الوقت نفسه، أظهر أن العزف على الآلات الموسيقية يمكن أن يكون حلاً حقيقياً لهذه المشكلة.

لذلك، اتضح أنه في الحالات التي يعزف فيها الشخص بانتظام على الآلات الموسيقية، يتم تنشيط دماغه ويقوم بتشغيل جميع الروابط بين الخلايا العصبية، ولا يسمح للجسم بالاسترخاء ونتيجة لذلك، يظل الدماغ "منغمًا" لفترة أطول.

ووفقا للعلماء، فإن هذه العملية مهمة للحفاظ على الذاكرة، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تبطئ شيخوخة عدة أجزاء من الدماغ التي تتوقف عن العمل على مر السنين ويتلاشى نشاطها.

بالإضافة إلى أن العزف على الآلات الموسيقية هواية ممتعة يمكن أن تضفي البهجة على أوقات الفراغ لدى كبار السن، فقد تبين أيضًا أن هذا النوع من النشاط يمكن أن يساعد في حماية العقل السليم وحماية النفس من الجنون.

حاليًا، بناءً على هذا الاكتشاف، يتم تطوير برامج لمكافحة خرف الشيخوخة، والتي من شأنها أن تساعد الناس على التغلب على هذا المرض.