مسلسل صدفة الحلقة 25| صاصا يتمسك بجارته نوجا ويرفض نفصالهما

شهدت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 25، اليوم، بطولة الفنانة ريهام حجاج، بتفكير وتدبير «صدفة» مع شقيقتها «حنان» رحاب الجمل، لإنهاء زواج ابن شقيقتها «صاصا» من جارتهما «نوجة»، خاصة أنها تكبره بأعوام كثيرة، كما إنها اعتادت الزواج من الشباب ثم الانفصال عنهم.

كما قررت جارة ريهام حجاج، اقتحام منزلها ومنزل شقيقتها، بصحبة بعض الرجال من الجيران، حتى تصطحب معها «صاصا» زوجها، بعدما أجبرته أسرته على عدم الخروج من المنزل بعد زواجه منها، وأكدت لها «صدفة» أنه سيطلقها أمام الجميع، إلا أنه قرر إحراجها، وإحراج والدته، والتمسك بجارتهما «نوجة» زوجة له.

وعلى الفور قررت «نوجة» توجيه الكلمات لـ«صدفة»، والخوض في سمعتها بالاتهامات أمام الجميع.

بينما اقترحت «صدفة» على شقيقتها «حنان»، البحث عن زوج «نوجة» القديم، ومواجهته بـ«صاصا» زوجها الحالي، حتى تنكشف ما تفعله أمامه.

شخصية ريهام حجاج فى مسلسل "صدفة"

حيث تظهر النجمة ريهام حجاج بشخصية مدرسة الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى.



شخصية خالد الصاوي

يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

تعرض قناة dmc حلقات مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، بالتزامن مع عرض العمل على قنوات الأولى والحياة وcbc.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على dmc

وتأتى مواعيد عرض مسلسل صدفة لريهام حجاج يوميا طوال شهر رمضان فى تمام الساعة 12:15 صباحا، ويعاد عرض الحلقة فى تمام الساعة 6:30 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

وأعلنت قناة الحياة عرض مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج في موسم رمضان الساعة 8 و15 دقيقة.

كما أعلنت القناة الأولى المصرية، عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشتها، حيث يعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 10:30 مساء.

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

يشار الى ان مسلسل "صدفة" بطولة النجمة ريهام حجاج، والنجم خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، وذلك بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.

