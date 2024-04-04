سمو الهدف وعلو الهمة

تأملات

إن قوة الدفع إلى سمو الهدف أمر يدل على طيبة القلوب ونقائها، فكلما صفت النوايا خلص العمل، وكان ذلك سببًا لقبوله عند الله، لأنه يدل على طهارة اليد ونقاء النفس وعلو الهمة وسلامة النية من أجل ذلك كان سبب قبول الأعمال هو تخليصها من شبهة الرياء، وتمحيصها من النفاق، وذلك لأن سفل الغرض وانحطاط المقصد دليل دناءة النفوس وخستها، ودليل على الحصول على شهوة زائلة أو سمعة زائفة أو حيلة خادعة.

أن الله لا يرضى من النفوس أن تكون ذليلة مرهونة بسجن وبسياج شهوات تجعل الإنسان المكرم بروح وعقل أحط من حيوان أبكم لم ينل من الله مثلما نال ابن آدم الذى كرمه ربه، وأحاطه بكنفه، وكتب له رحمته، وأغدق عليه بعطفه ولطفه وفضله بالعلم الذى جعل منه قيمة وقامة بين خلق الله التى سخرها الله لخدمته.

ليس عاصمًا للإنسان ودافعًا له سوى إيمان بالله يدفعه إلى معالى الأمور، يبذل فى سبيله كل غال ورخيص لينال ما عند الله من فضله وجوده وعفوه وكرمه.

ووسائل الوصول إلى قمة الأمجاد عديدة وطرقها سهلة إذا اتخذ منها مركبًا من طاعة وعبادة ينال بها ما أعده الله لعباده من منازل الأتقياء ليتعود ويعود نفسه على السعى إلى السمو إلى ما عند الله من نعيم مقيم.