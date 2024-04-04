أحب الأدعية

يجب على المسلم أن يغتنم شهر رمضان بالإقبال على الله تعالى، والدعاء له بذلٍ وانكسارٍ وخضوعٍ، على أن يكون الدعاء بما فيه الخير والصلاح، كما ذكرنا الرسول الكريم -صلّى الله عليه وسلّم- بأن دعاء الصائم فى شهر رمضان مستجاب.

(اللهمَّ إنى عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتى بيدِك ماضٍ فى حكمُك عَدْلٌ فى قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه فى كتابِك، أو علَّمتَه أحداً مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به فى علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبى، ونورَ صدرى، وجلاءَ حُزْنى، وذَهابَ هَمِّى).

(اللهمَّ إنى أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ، وحدَك لا شريكَ لك، المنانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حى يا قيومُ، إنى أسالكَ الجنةَ، وأعوذُ بك من النارِ).

(اللهم إنى أسألُكَ يا اللهُ الواحدُ الأحد الصمدُ، الذى لم يلدُ ولم يُولدُ، ولم يكن لهُ كُفُواً أحد أن تغفرَ لى ذنوبى، إنك أنتَ الغفورُ الرحيمُ).

(اللهمَّ لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ، اللهمَّ إنى أعوذ بعزَّتِك، لا إله إلا أنت، أن تُضِلَّنى، أنت الحى الذى لا يموتُ، والجنُّ والإنسُ يموتون).