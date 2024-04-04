مسلسل الكبير أوي 8| حزلقوم يكسب 10 آلاف جنيه ببرنامج مين هيكسب نصف مليون

شهدت الحلقة 25 من مسلسل “الكبير أوي 8” مشاركة حزلقوم فى مسابقة برنامج "مين هيكسب النصف مليون" وبعد كل سؤال يكسبه ينزل يحتفل معه هجرس ومربوحة والعترة ليغضب المذيع عمرو رمزى، ويقول لهم" يا انتاج مين دول ومين اللى نزلكوا هنا أطلعوا بره".

وكل مرة يكسب فيها حزلقوم يبقى بمساعدة الكبير من الخلف ويكح بعدد الإجابة الصحيحة، وعند السؤال الخامس دخلت الأسئلة فى مستوى أصعب وتحجج حزلقوم أنه يريد الذهاب إلى الحمام وذهب له هجرس والعترة لمحاولة إبلاغه بالاجابة، ويكسب عشر آلاف جنيه.

وبدأت الحلقة بدخول حزلقوم برنامج مين هيكسب النصف مليون من تقديم الفنان عمرو رمزى، ورحب بالمتسابق حزلقوم واللذين حضروا معه الكبير ومربوحة وهجرس والعترة.

وسأله عن البدلة الذى يرتديها من أين ليحكى له قصة غريبة ثم يرحب بشقيقة الكبير ويضرب الكبير طلق فى الهواء تحية منه لهم ليأتى له الأمن و يقول له "مينفعش هنا يا أستاذ فى البرنامج".

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تعرض قناة "on" الفضائية حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.