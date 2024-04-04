حسن الرداد: شخصية "محارب" صعبة ومعقدة.. والمنافسة فى مصلحة المشاهد

العمل مع عفاف شعيب شرف كبير.. ومشهد الأم الأكثر متابعة على «السوشيال ميديا»

نجح النجم حسن الرداد، منذ ظهوره على شاشات التليفزيون فى دخول قلوب المشاهدين فهو لم يعتمد على وسامته لدخول الوسط الفنى ولكن موهبته فرضت نفسها وأصبح له بريقه الخاص ويحب الجمهور متابعة أعماله بكافة أشكالها سواء دراما، أكشن أو كوميدى.

ويخوض النجم حسن الرداد، الموسم الرمضانى الجارى 2024 بمسلسل «محارب»، الذى حقق ردود فعل جيدة، تدور أحداثه حول الشاب «محارب» الذى ينزح من الصعيد إلى القاهرة، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل فى مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحى آخر حين تتوفى والدته فى حادث سيارة.

ويشارك فى مسلسل «محارب»: أحمد زاهر، وماجد المصرى.

وكشف النجم حسن الرداد، فى حواره لـ«الـوفـد»، عن شخصيته فى مسلسل محارب، ومتابعته ردود فعل الجمهور عن العمل، ويتحدث عن تقديمه أغان فى أعماله الفنية، وما الجديد لديه خلال الفترة المقبلة.

وإلى نص الحوار:

< كيف استقبلت ردود الفعل على المسلسل؟

- الحمد لله المسلسل نجح بعد عرضه ولفت الانتباه مشهد الأم وسعيد بردود الفعل وتفاعل الجمهور.

< وماذا عن الشخصية التى تقدمها؟

- شخصية محارب معقدة وصعبة جدًا لأن بها انفعالات مركبة كثيرة وتمر بالعديد من المشاكل، وتواصلت مع المؤلف محمد سيد بشير حتى أرى منه مفهومه للشخصية وبدأت أشتغل على الشخصية مع فادى مبادر وهو مدرب تمثيل بأمريكا ثم تواصلت مع المخرجة شيرين عادل حتى تكتمل صورة محارب.

< هل كان فيديو الـ20 ثانية دعاية مقصودة للمسلسل؟

- فكرة الترويج للمسلسل كانت عفوية بدأت بفكرة للمؤلف محمد سيد بشير أن يبحث الجمهور عن أبطال المسلسل وهذه الفكرة كانت ذكية جدًا وجميع الفيديوهات كانت عفوية لم يتم التنسيق لها من قبل.

< كيف ترى منافسة مسلسل «محارب» بين باقى أعمال الموسم الرمضانى؟

- لا أخاف من المنافسة إطلاقًا، وأشعر أن المنافسة تأتى لصالح الفنان والعمل والجمهور لأنه عندما يكون هناك منافسة للفنان يبحث دائمًا عن فكرة جديدة ومختلفة لتقديمها للجمهور.

< ما أسباب تأجيل مسلسل «محارب» العام الماضى؟

- بالفعل كان من المفترض تصوير العمل خلال عام 2023 ولكن تقرر تأجيله إلى 2024 حتى يسمح الوقت للتجهيزات الكبيرة التى يحتاجها المسلسل، وكانت المخرجة شيرين عادل اتخذت القرار لضيق الوقت، كما أن العمل يحتوى على العديد من أماكن التصوير والشخصية معقدة وبها العديد من الصعوبات، بالإضافة إلى ذلك فإن التأجيل جاء فى مصلحة العمل حتى يظهر بشكل يليق بالجمهور المُشاهد.

< هل حسن الرداد محارب فى حياته؟

- بالفعل أنا محارب فى حياتى ولا أستسلم بسهولة وعندما أقدم على فعل شىء لابد أن أقوم بعمله كما أننى مررت بالعديد من التجارب التى من الممكن استسلام أشخاص فيها ولكنى لم أستسلم على الإطلاق.

< هل تعرضت للظلم من قبل مثل «محارب» فى المسلسل؟

- بالتأكيد تعرضت للظلم من بعض الأشخاص ولكن ليس لدرجة ظلم محارب ولكنها مواقف ظلم أيضًا يتعرض لها الأشخاص وهو شعور ليس لطيفا ابدًا.

< هل حسن الرداد يأخذ رأى زوجته إيمى سمير غانم فى أعماله؟

- أكيد، فأنا شخص أحب أسأل كثيرًا ومن أهم الأشخاص التى أقوم بسؤالها عن معظم أعمالى هى إيمى سمير غانم.

< هل اعتزلت عن تقديم أغنية فى أعمالك الدرامية؟

- فى الحقيقة منذ بدايتى وأنا أقوم بالغناء فى أعمالى وخصوصًا الكوميدية مثل: «نظرية عمتى، زنقة ستات، إلبس عشان خارجين، عقدة الخواجة، بلوموندو» ولكن الأعمال الجدية مثل فيلم توأم روحى أو تحت تهديد السلاح لم أغنِ بهما إيمانًا مِنى بأن الممثل عندما يقدم أغنية فى إطار كوميدى تصبح لطيفة منه.

< ما الجديد لديك خلال الفترة المقبلة؟

- أستعد لفيلم كوميدى بعد رمضان ومن المقرر طرحه فى صيف 2024، وأستعد أيضا لتصوير فيلم «طه الغريب».