التعليم العالي تشارك في مؤتمر لمناقشة أهم موضوعات الفضاء في إفريقيا

شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر New Space Africa الذي نظمه الاتحاد الإفريقي؛ لمناقشة موضوعات الفضاء في القارة الإفريقية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الدولة المصرية بالتعاون مع مختلف الدول الإفريقية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ولفت وزير التعليم العالي إلى تزايد الاهتمام بالمجالات المُتعلقة بتكنولوجيا الفضاء حيث تسعى مصر لتأكيد ريادتها على المستوى القاري في هذا المجال الهام.

اهتمام التعليم العالي بتكنولوجيا الفضاء

وشارك الدكتور إسلام أبوالمجد مستشار وزير التعليم العالي للشئون الإفريقية وتكنولوجيا الفضاء، نيابة عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر New Space Africa الذي نظمه الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع دولة أنجولا بعنوان: "خطوات متقدمة في مجال الفضاء" ويعُد أكبر حدث يناقش موضوعات الفضاء في القارة الإفريقية.

وألقى مستشار وزير التعليم العالي للشئون الإفريقية كلمة في الجلسة الافتتاحية التي ناقشت أهم موضوعات الفضاء في قارة إفريقيا، كما سلط الضوء على الخطوات المُتقدمة التي تقدمها مصر على المستوى المحلي والقاري، بصفتها الدولة الرائدة في مجال الفضاء بالقارة الإفريقية.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي للشئون الإفريقية مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الفضاء، حيث استطاعت استضافة وكالة الفضاء الإفريقية لما تمتلكه من قدرات علمية وتكنولوجية وبشرية متميزة، مستعرضًا أوجه الدعم الذي قدمته مصر للوكالة من خلال توفير المبنى وتجهيزه.

واستعرض مستشار وزير التعليم العالي للشئون الإفريقية البنية التحتية المُتقدمة التي تمتلكها مصر في مجال الفضاء، والتي تشمل الأقمار الصناعية، منذ إطلاق القمر الصناعي مصر سات 1 وحتى الآن، مشيرًا إلى دور الدولة المصرية في بناء القدرات البشرية من خلال الاهتمام بالبرامج الدراسية الخاصة بالفضاء وبرامج الاستشعار من البُعد وتطبيقاتها في الجامعات المُختلفة.

ونوه مستشار وزير التعليم العالي للشئون الإفريقية باهتمام الدولة المصرية بدعم مسار التعليم الفني والتكنولوجي من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية، التي تقدم برامج دراسية حديثة للمساهمة في تأهيل خريجين مؤهلين ومدربين في مختلف القطاعات الهندسية التي تخدم مجال الفضاء.

وشدد مستشار وزير التعليم العالي للشئون الإفريقية على امتلاك مصر لمحطات الاستقبال والمعامل والبنية التحتية المُتكاملة والموارد البشرية التي يُمكنها أن تقدم للقارة الإفريقية الكثير في علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها لخدمة أغراض التنمية المُستدامة وتحقيق أجندة إفريقيا 2063، موجهًا الشكر للاتحاد الإفريقي على المُضي قُدمًا في تنفيذ وتشغيل وكالة الفضاء الإفريقية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية.