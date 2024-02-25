شيرين عبد الوهاب تدندن أغنية حسام حبيب ..رجوع أم تحدي

مشاهد أثارت الحيرة للفنانة شيرين عبد الوهاب، قبل حفلها في لبنان وهي تُنهي استعدادتها للحفل على أنغام أغنية طليقها الفنان حسام جبيب “كدابة”.

حملت نظرات شيرين عبد الوهاب وهي تستمتع إلى الأغنية الكثير من التساؤلات هل هو نوع من أنواع التحدي أم تلميحات عن عودتهما فتٌظهر إعجابها بالأغنية الجديدة له وإعلان دعمها خاصةً في ظل الأخبار المتداولة عن عودتهما بعد إعلان الطلاق رسميًا في نهاية العام الماضي بعد 4 سنوات من الزواج.

كان الفيديو قبل دقائق من حفلها في لبنان، بعد الانتهاء من اطلالتها التي ظهرت فيها بين اللون الأسود والفضي.

كانت قد تعرضت كدابة للحذف من على اليوتيوب بسبب رفع دعوى قضائية من أحد الملحنين يتهم فيها حسام حبيب بسرقة اللحن .

أغنية كدابة من كلمات عمرو المصري، ألحان إسلام رفعت، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها"كدابة مليانة عيوب طبعك قلابة بتعيشي في دور إنك متسابة استاذة في التمثيل واخدة شهادة وتوكيل بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة نساية ناكرة الايام الحلوة معايا مش بنت أصول ولا فيكي مزايا شخصياتك انواع هايلة في فن الاوجاع وخلصت انا منك اه خرجتك من جوايا وانا متبرعلك باللي ما بينا تعيشي عليه شوفي يالا طريقك وامشي لوحدك كملي فيه قلبي المكسور انا هعرف اعالج نفسي اداويه ولو اللي ما بينا في يوم جه في دماغك انسيه شكاية وكلامك كله كإنه رواية بتألفي طبعا ألف حكاية وبتعملي فيها ملاك بتقولي مظلومة معاك طب يالا يا مظلومة اتفضلي هرميكي ورايا قويتك وتعبت عشانك واستنيتك ودي غلطة عمري اني انا حبيتك اصل انتي متتأمنيش انسانه مابتحسيش وانا اللي غلطت عشان شوفتك تحت وعليتك وانا متبرعلك باللي ما بينا تعيشي عليه شوفي يالا طريقك وامشي لوحدك كملي فيه قلبي المكسور انا هعرف اعالج نفسي اداويه ولو اللي ما بينا في يوم جه في دماغك انسيه شكاية وكلامك كله كإنه رواية بتقلفي طبعا ألف حكاية وبتعملي فيها ملاك بتقولي مظلومة معاك طب يالا يا مظلومة اتفضلي هرميكي ورايا"

أخر ألبومات حسام حبيب “فرق كتير 2018”

كانت أخر الإصدارات الغنائية لحسام حبيب من خلال ألبوم “فرق كتير”، الذي طرحه في 2018

ومن المقرر أن يتضمن ألبوم حسام حبيب الجديد 10 أغان مختلفة من المفترض طرحها تدريجيًا على فترات أهمها “كدابة، اثبتيلي حبك”.

و يتعاون حسام حبيب في ألبومه الجديد مع عدد من الشاعراء والملحنين والموزعين ومن أبرزهم عمرو المصري وتيام علي وأدهم معتز ونابلسي وإسلام رفعت وغيرهم.