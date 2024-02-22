سبب حذف أغنية كدابة لـ حسام حبيب

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موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، أجدد أغاني الفنان حسام حبيب وتحمل اسم كدابة، والتي شهدت عودته للساحة الغنائية بعد غياب سنوات .

سبب حذف أجدد أغاني حسام حبيب “كدابة”

اتهم الموزع الموسيقي محمد شفيق، صناع أغنية كدابة لـ حسام حبيب، بسرقة أجزاء من لحن أغنية بياعة للمطرب محمود عز.

وأعلن محمد شفيق خلال تصريحات متلفزة، أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية لضمان حقوق الملكية الفكرية، ولهذا السبب قررت إدارة يوتيوب حذف الأغنية لحين الانتهاء من هذه القضية.

أول رد من ملحن أغنية كدابة لـ حسام حبيب

ونفى إسلام رفعت ملحن أغنية كدابة هذه الاتهامات التي نسبت إليه من الموزع الموسيقي محمد شفيق مؤكدًا انتهائه من لحن الأغنية قبل فترة من طرح أغنية "بياعة".

تفاصيل أغنية حسام حبيب الجديدة “كدابة”

أغنية كدابة من كلمات عمرو المصري، ألحان إسلام رفعت، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها"كدابة مليانة عيوب طبعك قلابة بتعيشي في دور إنك متسابة استاذة في التمثيل واخدة شهادة وتوكيل بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة نساية ناكرة الايام الحلوة معايا مش بنت أصول ولا فيكي مزايا شخصياتك انواع هايلة في فن الاوجاع وخلصت انا منك اه خرجتك من جوايا وانا متبرعلك باللي ما بينا تعيشي عليه شوفي يالا طريقك وامشي لوحدك كملي فيه قلبي المكسور انا هعرف اعالج نفسي اداويه ولو اللي ما بينا في يوم جه في دماغك انسيه شكاية وكلامك كله كإنه رواية بتألفي طبعا ألف حكاية وبتعملي فيها ملاك بتقولي مظلومة معاك طب يالا يا مظلومة اتفضلي هرميكي ورايا قويتك وتعبت عشانك واستنيتك ودي غلطة عمري اني انا حبيتك اصل انتي متتأمنيش انسانه مابتحسيش وانا اللي غلطت عشان شوفتك تحت وعليتك وانا متبرعلك باللي ما بينا تعيشي عليه شوفي يالا طريقك وامشي لوحدك كملي فيه قلبي المكسور انا هعرف اعالج نفسي اداويه ولو اللي ما بينا في يوم جه في دماغك انسيه شكاية وكلامك كله كإنه رواية بتقلفي طبعا ألف حكاية وبتعملي فيها ملاك بتقولي مظلومة معاك طب يالا يا مظلومة اتفضلي هرميكي ورايا"