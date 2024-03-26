كهربا يكشف سبب أزمته مع شيكابالا وكواليس دفع الغرامة

كشف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي أسباب أزمته مع شيكابالا قائد الزمالك بعد فسخ عقده مع النادي.

وقال كهربا خلال تصريحات تليفزيونية "شيكابالا كان يتواصل معي قبل نهائي القرن عبر سناب شات ولكن أنا مسحت التطبيق، وهو ظن أنني مسحته، وبعدها قام بمسحي من باقي التطبيقات، الآن ليس لي علاقة به، هو في حتة وأنا في حتة".

كواليس دفع الغرامة..

وعن دفع الغرامة الموقعة عليه بعد فسخ عقده مع نادي الزمالك في 2019، قال كهربا " الأهلي ليس له علاقة بالموضوع، لولا النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب الأب الروحي لي، لم أكن سأستمر في الملاعب، كنت أخذت قرارًا بالاعتزال، لكن فكرت مع نفسي ومع والدي ووالدتي وأحمد يحيى وكيل أعمالي والمحامي، وقفوا بجانبي وجعلوني أتراجع عن قراري".

وتابع: "في موضوع الغرامة كنت أكسب وقتًا، لأن الموضوع كان سيطول سنتين أو ثلاثة، لكن قررت أدفع وأستمر في الكرة، الكابتن حسين لبيب شخصية محترمة وساعد في الأمر، جزء تم دفعه وجزء تم تقسيطه".