الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد الفوز على فيوتشر بهدفين لهدف

شيكابالا وجابر يخضعان لكشف المنشطات

عمر جابر
عمر جابر

خضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر جابر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكشف المنشطات عقب مباراة مودرن فيوتشر التي أقيمت مساء اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وكان فريق الزمالك فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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