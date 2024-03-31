شيكابالا وجابر يخضعان لكشف المنشطات

بعد الفوز على فيوتشر بهدفين لهدف

خضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر جابر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكشف المنشطات عقب مباراة مودرن فيوتشر التي أقيمت مساء اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان فريق الزمالك فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.