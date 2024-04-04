جامعة حلوان تبحث التعاون مع المستشار الثقافي اليمني

استضافت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور هادي الصبان المستشار الثقافي بسفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة، والوفد المرافق له.

وبحث رئيس جامعة حلوان ومستشار السفارة اليمنية سبل التعاون المشترك بين الجامعة والسفارة اليمنية في المجالات الثقافية والأكاديمية.

تعزيز التعاون بين جامعة حلوان واليمن

وبحث آليات تعزيز التعاون بين جامعة حلوان والسفارة اليمنية في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير العملية التعليمية والبحثية، كما تم التطرق إلى سبل دعم الطلاب اليمنيين الدارسين بالجامعة وتذليل أي معوقات قد تواجههم.

ويأتي ذلك تأكيدا على حرص جامعة حلوان على توطيد علاقاتها مع مختلف الدول العربية، خاصة في المجالات العلمية والثقافية، بجانب أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الجامعات والمؤسسات التعليمية لتحقيق التنمية المستدامة.

واستقبل المستشار الثقافي اليمني الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وحضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رشا الرفاعي عميد كلية الطب، والدكتور هيثم سويلم مسئول التسويق والدعاية بإدارة الوافدين بالجامعة، والأستاذة فريدة محمد هاشم أمين الجامعة المساعد.

وأشاد الدكتور هادي الصبان بالدور الريادي الذي تقوم به جامعة حلوان في خدمة العملية التعليمية والبحثية، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الجامعة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية في التسويق الإلكتروني

تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان، الدورة التدريبية بعنوان "فن التسويق الإلكتروني والعلاقات العامة" خلال الفترة من 14 إلى 23 أبريل 2024، بمدرج 8أ بالحرم الجامعي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية.

وتأتي هذه الدورة في إطار سياسة الدولة واهتمامها بنشر فكر التنمية الذاتية وإدارة الأداء الإنساني لتحقيق التنمية الشاملة وفق معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى تشكيل وعي شباب الجامعات المصرية ودعمهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات سوق العمل.

وتهدف الدورة إلى اكتشاف ودعم المهارات والقدرات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعملية وورش عمل، بجانب مساعدتهم على تحديد الأهداف وتطوير فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبلهم الوظيفي، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بينهم.