السجن 15 سنة لربة منزل أنهت حياة والدتها في بولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة ربة منزل بالسجن 15 سنة، لإدانتها بقتل والدتها بسبب خلافات أسرية فى منطقة بولاق الدكرور.

صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان، ودكتور ايهاب طلعت يوسف، وأمانة سر ايمن عبد اللطيف وهاني حموده.

المتهمة أعدت للجريمة أسلحة بيضاء وسلك كهربائى

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمة " و.س" 45 سنة ، ربة منزل، قتلت والدتها المجنى عليها " ا . ك" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها على إثر خلافات أسرية متكررة بينهما يوميا، وما أن ظفرت بها حتى انهالت عليها وكالتها عدة ضربات بأسلحة بيضاء " أجنة حديد ، سلك كهربائى" أعدتها مسبقا لارتكاب جريمتها والتى تسببت فى وافتها.

ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات الجيزة، المُنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في زينهم، بمُعاقبة مُتهم بالإعدام، وذلك في قضية مصرع اللواء اليمني.

حيث قضت حضورياً أولاً بإعدام رمضان محمد جنيدي علي الإعدام شنقاً.

كما قضت بمُعاقبة إسراء صابر بالسجن المؤبد، معاقبة عبد الرحمن أشرف وسهير عبد العليم بالسجن 15 سنة لما أسند إليهم.

وقضت المحكمة ببراءة المتهمة الخامسة آية محمود يوسف .

صدر الحكم برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان والدكتور إيهاب طلعت يوسف، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.

وجاء في أمر الإحالة بأن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء "العبيدي" 50 سنة، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع ‏اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، ‏بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا "الكلوازبين"، وسلاحا أبيض "مطواة"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من ‏المسروقات‎.‎

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن ‏المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا إنه قاومهما فوثقوه بالحبال "من القدمين واليدين" ‏وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلا‎.‎

وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات ‏الشخصية‎).‎