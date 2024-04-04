شوقي علام: كعك العيد بدعة حسنة والتكبيرات شرعية صحيحة (فيديو)

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على من يزعم أن كعك العيد بدعة، مضيفًا أن صنع الكعك أو غيره من الحلويات في العيد يعتبر من العادات الطيبة والمحببة.



وأضاف أنها بدعة حسنة، ما دام أنها لا تصل إلى حد الإسراف والتبذير، قائلًا: “تندرج تحت مفهوم إطعام الطعام وإدخال السرور على الأسرة، ومن يدعي بدعيته فهو كلام باطل يدل على جهل قائليه بالشرع الشريف، وضحالة فهمهم لمقاصده وأحكامه؛ فإنها أقوال مبتدعة مرذولة لم يَقُلْ بها أحدٌ من علماء المسلمين في قديم الدهر ولا حديثه، ولم يُسبَق أصحابُها إليها، ولا يجوز العملُ بها ولا التعويل عليها”.

وشدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على أن هناك أمورًا محدثة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنها موافقة للشرع ولأوامر النبي، وهي أمور مقبولة؛ وعندما نقرأ النصوص الشرعية مجموعة نخرج بأن البدعة المحرمة هي تلك البدعة التي تبطل أحكام الإسلام، أما ما تتوافق معها فتدخل في دائرة السُّنة الحسنة.



واستشهد المفتي، خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على قناة صدى البلد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سَنَّ في الإسلام سٌنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.



وأشار المفتي إلى أن صيغة تكبيرات المصريين في صلاة العيد، صيغة شرعية صحيحة؛ لا وجه مطلقًا لاعتراض البعض عليها أو وصفها بالبدعة، قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "وإن كبَّر على ما يُكبِّر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه"، كما أنه لم ترد صيغة مخصوصة للتكبير في العيد بالسنة المطهرة.

عيد الفطر فلكيا

وحدد مركز الفلك الدولي 8 دول سوف تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك 2024، وفقا للحسابات الفلكية.

وحدد المركز الدول التي بدأ فيها شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس، وسيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل المتمم للشهر الكريم بها، على أن يكون الرأي النهائي لموعد عيد الفطر للدول العربية والإسلامية لرؤية الهلال وفق ما تُعلنه الجهات الرسمية المسئولة عن ذلك، وهي دار الإفتاء المصرية.

وهناك 8 دول تعلن الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا للحسابات الفلكية، وهي الدول التي بدأت الصيام يوم الاثنين 11 مارس، وهي:

مصر. السعودية. الإمارات. قطر. سوريا. الكويت. البحرين. الجزائر.

وأكد مركز الفلك الدولي، أن التوقعات تشير وفقاً للدراسات الفلكية أن هلال الاستطلاع سيتاح رؤيته باستخدام التلسكوب في دول شرق العالم وجنوب أفريقيا، وإمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الأفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وأوضح أن تحري رؤية الهلال سيتم يوم الاثنين 8 أبريل، وأن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الثلاثاء 9 أبريل سيكون المتمم لشهر رمضان المبارك.