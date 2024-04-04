دموع فرح وحزن.. كواليس محاكمة المتهمين بقتل اللواء اليمني

عقدت محكمة جنايات الجيزة جلسة اليوم في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي، حيث حضر المتهمون الخمسة وبدا عليهم التأثر.

وبعد إعادة مرافعة دفاع المتهمين، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقًا، بينما حكمت بالسجن المؤبد على المتهمة الثانية ، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثالث والرابع بالسجن لمدة 15 عامًا، بينما تمت تبرئة المتهمة الخامسة.

مشاعر الحزن والندم تخيم على قاعة المحكمة بعد الحكم في قضية مقتل اللواء العبيدي



عند سماع المتهمة “إسراء” حكمها بالسجن المؤبد عاماً ، انهارت من البكاء وبدأت تصرخ بصوت عالٍ "حياتي ادمرت"،بينما سمعت المتهمة الرابعة "سهير" حكمها بالسجن 15 عامًا، انهارت هي الأخرى بالبكاء،أما المتهمة الثالثة "آية" فعند سماع حكم براءتها، صرخت من الفرح مرددة "الحمدلله".

كما شهدت قاعة المحكمة في مجمع محاكم جنوب القاهرة في زينهم اختلاط دموع الحزن مع الفرح بعد صدور الحكم في قضية مصرع اللواء اليمني.

ففي قفص الاتهام تواجد المُتهمان رمضان وعبد الرحمن وفور الحُكم عبرا عن غضبهما بضرب القفص.

في حين تواجدت المُتهمات إسراء وسهير وآية خارج القفص، وما أن أصدرت المحكمة الحُكم حتى اختطلت دموع فرحة آية بالبراءة مع دموع صدمة سهير وإسراء بالحكم عليهما.

وكان محكمة جنايات الجيزة، المُنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في زينهم، قد قضت بمُعاقبة مُتهم بالإعدام، وذلك في قضية مصرع اللواء اليمني.

حيث قضت حضورياً اولاً بإعدام رمضان محمد جنيدي علي الإعدام شنقاً

كما قضت بمُعاقبة إسراء صابر بالسجن المؤبد، ومعاقبة عبد الرحمن أشرف وسهير عبد العليم بالسجن 15 سنة لما أسند إليهم.

وقضت المحكمة ببراءة المتهمة الخامسة آية محمود يوسف،صدر الحكم برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان والدكتور إيهاب طلعت يوسف، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.

وجاء في أمر الإحالة بأن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء "العبيدي" 50 سنة، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع ‏اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، ‏بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا "الكلوازبين"، وسلاحا أبيض "مطواة"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من ‏المسروقات‎.‎

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن ‏المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا إنه قاومهما فوثقوه بالحبال "من القدمين واليدين" ‏وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلا‎.‎

وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات ‏الشخصية‎).‎