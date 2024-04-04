المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة أمريكي والتعدي عليه في الجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة المتهم بسرقة أمريكي الجنسية والتعدي عليه بالضرب، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وجاء في أمر إحالة أن المتهمين المتهمين "عمرو.ج" 27 سنة تاجر تموين، "أحمد رضوان" 25 سنة عامل، "احمد قناوي" 22 سنة عامل، "احمد حمدي" 24 سنة عامل، قاموا بسرقة أجانب بطريق الإكراه والتعدي عليهم بالضرب مستخدمين سلاحا أبيض بمنطقة بولاق الدكرور.



وأضاف أن أمر الإحالة في القضية رقم 20408 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين سرقوا المجني عليهما كلا من "مبارك ابكر" سوداني الجنسية و"محمد إسحاق" أمريكي الجنسية، بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن افتعلوا معهما شجار زاعمين رفضهم اتجارهما في المواد المخدرة، وما أن ظفروا بهما حتي تعدوا عليهما بالضرب مستخدمين سلاح أبيض(مطواه) محدثين إصاباتهما الموصوفة بالتقرير الطبي.

فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على مبالغهما المالية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت لهم التحقيقات تهمة أنهم احرزوا بغير ترخيص سلاح أبيض مطواه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني والرابع في تنفيذ جريمتهم بأن دبر مخططا لسرقة المجني عليهما وساعدهم بمعلومات تفيد ثراء المجني عليهما، وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وجاء في التقرير طبي رقم 7392 صادر من مستشفى الهرم باسم المجني عليه مبارك، يفيد وجود جرح قطعي في الرأس حوالى 4 سم وتم عمل غرز جراحية.

كما جاء في التقرير الطبي رقم 73393 الصادر من مستشفى الهرم، الخاص بالمجني عليه محمد إسحاق، يفيد بوجود كدمات بالكتف.

ومن جهة اخرى قررت النيابة العامة بالفيوم حبس مُسن 4 أيام على ذمة التحقيق ، انتظارا لورود نتيجة تحليل الجينات الوراثية ،وذلك في التهمة المنسوبة له بهتك عرض فتاة وحملها منه سفاحاً ،وذلك بعد أن قام بالتعدي عليها والتى تبلغ من العمر 15 سنة وهتك عرضها وحملها منه سفاحاً، قام باستدراجها إلى منزله لإعطائها مبلغ من المال وذلك من باب المساعدة لكونها تعيش وسط أسرة غير ميسورة الحال ويعملون في بيع أكل المواشي (البرسيم) بإحدى قرى مركز إطسا بالفيوم حتى استطاع السيطرة على عقل الطفلة وممارسة الرذيلة معها إلى أن حملت منه سفاحاً.

وكان مدير أمن الفيوم ،قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا ،بتلقيه إشارة من مستشفي إطسا المركزي ،باستقبالها فتاة في العقد الثانى من العمر ، حامل ، وذلك للقيام بعملية إجهاض.

فور البلاغ انتقل ضباط مركز شرطة إطسا إلى مكان البلاغ وبسؤال الطفلة كشفت عن إسم الجاني وتمكنت القوة من القبض عليه كونه مقيم بجوار منزل أسرة الطفلة.

وكشفت تحريات المباحث أن مرتكبي الواقعة هو رجل سبعيني يقيم بجوار منزل ضحيته وأنه قام باستدراج الفتاه وعرض عليها مبلغ مالي وبدأ في مداعبتها جنسياً إلى أن استسلمت له حتى قام بمعاشرتها وتكرر هذا الأمر أكثر من مرة إلى أن حملت منه سفاحاً. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.