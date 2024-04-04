ثنائي الأهلي مهدد بالغياب عن مواجهة الهلال في الكلاسيكو السعودي

أصبح فريق الأهلي مهددًا بخسارة خدمات اثنين من نجوم الفريق في مواجهة الهلال بمباراة الكلاسيكو السعودي والتي ستجمع الفريقين في الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتضم قائمة المهددين بالغياب عن صفوف الأهلي في مواجهة الهلال لاعبين وهم " علي مجرشي - عبدالباسط هندي "، وذلك في حال تلقيهم بطاقه صفراء أمام الوحده بالجولة القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوحدة غدًا الجمعة على ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية، في إطار منافسات الجولة 27 من دوري روشن، حيث ستنطلق المواجهة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والهلال القادمة في الدوري :

مباراة الأهلي والهلال في الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين ستقام يوم الجمعة الموافق 19 بريل الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).