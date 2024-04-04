الهلال مهدد بفقدان 3 لاعبين في مواجهة الأهلي بالكلاسيكو

يستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة نظيره الخليج غدًا الجمعة في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين مشاري القرني وحاتم بطيشة.

فريق الهلال مهدد بفقدان 3 من أبرز لاعبيه خلال مواجهة الأهلي في مباراة الكلاسيكو بالجولة التي تليها، وذلك في حال حصولهم إلى الإنذار الثالث في مواجهة الخليج غدًا.

وتضم قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف عن لقاء الخليج كل من: " علي البليهي – كاليدو كوليبالي – مالكوم ".

موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة في الدوري السعودي

مباراة الهلال والأهلي في الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين ستقام يوم الجمعة الموافق 19 بريل الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).