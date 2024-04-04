عز الدين أوناحي يدرس عرضًا للانتقال إلى الدوري السعودي

حصل النجم المغربي عز الدين أوناحي لاعب فريق مارسليا الفرنسي، على عرضًا جادًا للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وذكرت صحيفية ليكيب الفرنسية في تقرير لها اليوم الخميس أن عز الدين أوناحي يدرس عرضًا جديًا للانتقال إلى الدوري السعودي الموسم المقبل، بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها خلال الفترة الأخيرة بقميص فريقه الفرنسي ومنتخب المغرب.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ياسين بونو حارس الهلال امتدح المشروع السعودي لـ أوناحي ونقل له صورة جيدة عن تجربته في المملكة العربية السعودية والمنافسة القوية بدوري روشن وطبيعة الحياة هناك.

الهلال مهدد بفقدان 3 لاعبين في مواجهة الأهلي

يستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة نظيره الخليج غدًا الجمعة في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين مشاري القرني وحاتم بطيشة.

فريق الهلال مهدد بفقدان 3 من أبرز لاعبيه خلال مواجهة الأهلي في مباراة الكلاسيكو بالجولة التي تليها، وذلك في حال حصولهم إلى الإنذار الثالث في مواجهة الخليج غدًا.

وتضم قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف عن لقاء الخليج كل من: " علي البليهي – كاليدو كوليبالي – مالكوم ".

مباراة الهلال والأهلي في الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين ستقام يوم الجمعة الموافق 19 بريل الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).