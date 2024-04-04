له علاقة بالملائكة.. حسام موافي يكشف سبب سهولة صيام رمضان عن أيام التطوع

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن صيام التطوع صعب، مثل صيام "الاثنين والخميس"، مشيرا إلى أن صيام شهر رمضان الكريم سهل على العباد بخلاف صيام الأيام التطوع.



وأضاف الدكتور حسام موافي، خلال برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصيام في شهر رمضان هو أمر من المولى سبحانه وتعالى، ويخفف الله على عباده في هذا الشهر من خلال ملائكته بمساعدتهم أثناء فترات الصيام، قائلا:"حد من أهل الدين برضوا ممكن يرد علينا ويعرفنا".



ونوه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن كل صيام له فضله وأجره، مشيرا إلى أن صوم التطوع أو صوم النفل هو ما يشرع فعله من غير إلزام، أما صيام شهر رمضان فهو ركن من أركان الإسلام وأمر به المولى عز وجل.

سر عجيب في سورة الفاتحة

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، في حلقة أمس إن المسلمين يقرأون سورة الفاتحة 17 مرة على الأقل دون صلوات السنة والتراويح.



ولفت، إلى أنه اكتشف أن الهداية التي وردت في سورة الفاتحة 3 أنواع وذلك بعد دراسة متأنية، موضحا أن هناك هداية فطرية وهداية اختيارية ثم هداية التوفيق.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة، أن الهداية الفطرية تعني على سبيل المثال ما يحدث للعجل عقب ولادته في أنه يلجأ على الفور دون تفكير إلى ضرع البقرة لكي يرضع، بينما الهداية الاختيارية تكون فيما يختاره الشخص لنفسه من عدم تناول ما حرمه الله عز وجل فتكون الهداية هنا اختيارية.



وواصل: «دخلت في مناقشة حادة مع أحد الأشخاص بعد قوله إن ربنا اللي خلاني أعمل كده وعارف كل حاجة»، متابعا: «قولتله إن هناك فرق بين أن ربنا خلاك تعمل وبين أنه عارف إنك هتعمل.. هل ربنا خلاك تشرب خمرة؟.. حاشا لله.. ربنا سابلك الخيار لاختيار الطريق».



وأشار حسام موافي، إلى أن هداية التوفيق تتعلق بالأخذ بالأسباب ثم يكون عدم التوفيق وهي التي وردت في سورة الفاتحة بقوله تعالى «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» وتعني هداية التوفيق.

تحذير من شرب الخمر

وحذر في سياق آخر من تناول الخمر، كونه من المنكرات، قائلا:" حرام ، وربنا بيحاسب عليه، وعايز تشرب خمرة اشرب أنت حر، بس حرام عند ربنا".

وأضاف أن المولى سبحانه وتعالي لم يأمر بمعصية، مشيرا إلى أن الله حرم الخمر حفاظا على العقل، كون الخمور من المشروبات التي تذهب العقل.



وتابع:" الإنسان اللي بيقول لك بشرب الخمرة ومبسكرش، نقول له أنت جاهل، لأن لما ربنا تكلم على السُكر كان يقصد كل ما من شأنه أن يسكر فهو حرام، وربنا عارف كل حاجة لكن ما أجبروش، والمولى سبحانه وتعالى لم يأمر بمعصية".

سبب آلام الصدر لمرضى السكر



وحذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مريض السكر من ألم الصدر، قائلا:" كثيرا بيكون وقتها قصور في الشريان التاجي، وده اللي بيغذي عضلة القلب".



وأضاف، أن مريض السكر حال شعوره بالآم في الصدر عليه الفزع والتحرك سريعا إلى الطبيب المعالج للتعامل مع الموقف، قائلا:" لو الدم قل في الشريان التاجي بيبقي في ألم شديد وبيكون وقتها عرضة للذبحة الصدرية".



وقال إن أشعة الإيكو لا تستطيع تشخيص الذبحة الصدرية، مبينا أنه على مريض السكر الحذر حال شعوره بألم في صدره، كونه معرض لذبحة صدرية.