صلى وطلب رشوة.. حسام موافي: وجدت تفسير آية "فويل للمصلين" في موظف (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه توقف عند آية «فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُون»َ كثيرا ولم يشعر بالراحة أمام تفسير الآية.

وتساءل حسام موافي خلال برنامج رب زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، عن معنى الآية، قائلا: «هل لو الواحد نسي صلاة العشاء يبقى الويل له أو ثقلت رأسه يبقى الويل له وهو مصلي؟.. قعدت أفكر كلمة الويل اتقالت لمين».



وأوضح أنه وجد كلمة الويل في القرآن الكريم للمكذبين وللمطففين، متسائلا: «هل معقول أن واحد ثقلت رأسه وأنا مش بشجع حد يترك الصلاة حاشا لله.. لكن هل معقول يكون هذا هو المقصود».

ولفت إلى أن اكتشف تفسير الآية في موظف بمصلحة حكومية ترك العمل لقضاء صلاة الظهر ومكث حوالي 30 دقيقة، مضيفا أنه صلاته لم تنهاه عن طلب رشوة «قولتله ده أنت الآية.. أنت نسيت إنك جاي من الصلاة ومادد إيدك.. في هذه الحالة الموظف لم يسيء لنفسه لكنه أساء إلى دين الإسلام».

وأشار حسام موافي، إلى أن آية «فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ» أعقبها أية «الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ» يعني منافق، ناصحا بضرورة أن يكون المصلي ملتزم بكل ما أمر ربنا به.

سبب صعوبة البلع

وفي حلقة سابقة، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بكلية طب قصر العيني، أن هناك نوعين من الصعوبة في البلع، صعوبة في البلع علوية وصعوبة في البلع سفلية.



وتابع خلال تقديم برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن صعوبة البلع عندما تكون سفلية تعبر عن مرض خطير قد يكون ضيق أو ورم في المرئ.

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بكلية طب قصر العيني، إلى أن صعوبة في البلع علوية يكون غالبا نتيجة حالة نفسية وفقا لما اجتمعت عليه الكتب العلمية.



واستطرد أن هناك أعصاب إيرادية مثل تلك التي تعمل على توجيه يدك لجلب الهاتف أو كوب ماء، وربنا جعل لنا هناك أعصاب لا إرادية مثل عدم التحكم في ضربات القلب أو عدم التحكم في حركة الأمعاء.



وواصل الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بكلية طب قصر العيني، أن هناك عصب يزود ضربات القلب أو يخفضها وهو حركة لا إرادية.



واستطرد أن عيب مرض السكري أنه يأكل الأعصاب وهذا يكون من أعراضه ويأكل أطراف الأعصاب اللإ إرادية الحسية، ولذلك يشعر مرضى السكري بتنميل الأطراف.



وأكد أن المريض الذي يعاني من مرض السكري لن يكون جهازه الهضمي سليم بسبب تآكل الأعصاب ويعاني من الإمساك أو الإسهال أو الانتفاخ .



واختتم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بكلية طب قصر العيني، أن صعوبة البلع في الزور يكون نتيجة ارتجاع المريء أو لأسباب نفسية.