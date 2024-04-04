صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام في اللية الـ26 من رمضان (بث مباشر)

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام في مكة المكرمة بالسعودية، اليوم الخميس، في الليلة السادسة والعشرين من رمضان.

وأعلنت المحكمة العليا السعودية، أن الاثنين 11 مارس 2024 هو بداية شهر ‎رمضان، وذلك بعدما تمت رؤية الهلال بمرصد ‎جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بمحافظة المجمعة والتابعة لمنطقة الرياض في السعودية.

منصة منارة الحرمين

فعّلت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، منصة منارة الحرمين باللغات في شهر رمضان المبارك، في إطار خطتها؛ لإثراء التجربة الروحانية التعبدية الواقعية افتراضيًا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، أن المنصة تهدف لتجويد التجربة الرقمية للحرمين الشريفين؛ بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية لهما، وكسر حاجز المكان، وتمكين وتعزيز استمرارية الارتباط الروحاني بالحرمين للمسلمين أينما وجدو، إضافة لتفعيل دور أئمة الحرمين في تقديم الدعم المستمر من خلال المشاركة في الدروس اليومية والخطب، بما فيها خطبة الجمعة.

تقديم الوعظ والإرشاد بالمسجد الحرام والنبوي

وأشارت إلى أن المنصة تهدف أيضا لتيسير تقديم الإرشاد والوعظ الديني، وتمكين الجمهور من الوصول إلى خدمات الحرمين ذات الصلة عبر منصات رقمية سلسة الاستخدام وفائقة الجودة؛ يتم فيها بث الخطب والدروس مباشرة، إلى جانب إتاحة التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي.

ويعد تسخير التقانة واستثمار التطبيقات الإلكترونية الرقمية والذكاء الاصطناعي لإثراء تجربة القاصدين من ركائز خطة رئاسة الشؤون الدينية لشهر رمضان المبارك، ومن منطلقاتها؛ لإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم بعدة لغات، وتيسير تقديم الإرشاد والوعظ الديني.

دليل إرشادي لصلاة التروايح في المسجد الحرام

وأطلقت قيادات قوات أمن العمرة دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين والمصلين وتسهيل أداء النسك وصلاة العشاء والتراويح بأمان ويسر وسهولة وطمأنينة، خلال شهر رمضان المبارك 1445 هـ.

واحتوى الدليل على إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة، باستخدام حافلات النقل العام ومحطة القطار والسيارات الخاصة وسيارات الأجرة والنقل الترددي والسير على الأقدام، والتعريف بمواقف السيارات الخاصة ومواقعها.

ويوضح الدليل الرقمي للمعتمرين الرسائل الإعلامية للوحات الإرشادية في الطرقات وعند أبواب الحرم المكي الشريف وفي ساحاته، والعديد من الإرشادات التي تسهم في المحافظة على الأمن والسلامة وأداء العمرة والصلوات بيسر وطمأنينة.