OnePlus تطرح نسختها الخاصة من Magic Eraser

OnePlus هي أحدث شركة تقفز في قطار الذكاء الاصطناعي. تطرح الشركة المصنعة للهاتف أداة جديدة لتحرير الصور تسمى AI Eraser، والتي تتيح للمستخدمين إزالة الأشياء الدخيلة من صورهم. وستكون الميزة الجديدة متاحة على مجموعة من هواتف OnePlus الذكية، بما في ذلك OnePlus 12 و12R وOnePlus 11 وOnePlus Open.

لاستخدام OnePlus AI Eraser، يجب على الشخص أولاً إبراز أجزاء الصورة التي تحتاج إلى الإزالة. قد يكون هؤلاء أشخاصًا عشوائيين أو سلة مهملات متسخة، ولكن من الممكن أيضًا أن يكونوا "عيوبًا" في الصورة. بعد ذلك، يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل تلك المنطقة وإنشاء خلفية تدعي شركة OnePlus أنها ستندمج مع الصورة الحالية. إذا بدا الأمر مألوفًا، فهو يعمل بشكل أساسي بنفس الطريقة التي تعمل بها أدوات Adobe Geneative fill وأدوات Magic Eraser من Google.

ومع ذلك، يعد هذا مشروعًا جديدًا لشركة OnePlus، التي تستخدم LLM الخاصة بها لتشغيل AI Eraser. "باعتبارها الميزة الأولى لـ OnePlus التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية، تمثل AI Eraser الخطوة الأولى في رؤيتنا لتحرير إبداع المستخدم من خلال الذكاء الاصطناعي وإحداث ثورة في مستقبل تحرير الصور، وتمكين المستخدمين من إنشاء صور رائعة بلمسات قليلة فقط،" كيندر ليو وقال الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات لشركة OnePlus في بيان. "هذا العام، نخطط لتقديم المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي، ونتطلع إلى توفرها في المستقبل."