الإثنين 06 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الخبير الهولندي يحذر من زلازل قوية وشيكة

زلزال
زلزال

حذر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من احتمال وقوع زلازل وهزات أرضية قوية في الأيام القادمة بين 8 و10 مايو الجاري.

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وكتب هوغربيتس عبر منصة "إكس": "سيكون عطارد والزهرة في اقتران مع أورانوس في 7 مايو، مباشرة قبل القمر الجديد وهذا ربما يؤدي إلى مجموعة من الهزات أقوى وربما زلزال قوي، على الأرجح من 8 إلى 10 مايو".
وكتب على التغريدة قائلا: "تحليل هندسة الكواكب في الفترة من 5 إلى 14 مايو 2024".

وأضاف: "أصبح نظام تصوير الزلازل الجديد جاهزا للعمل. تم اختباره على زلزال بقوة 5.8 ميغاوات شمال جزيرة أسنسيون".

ووفقا لتقرير المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، كان مركز الزلزال على بعد 63 كم جنوب شرق مدينة تاكلوبان في جزيرة ليتي، حيث يعيش 242 ألف شخص.

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