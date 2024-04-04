الخميس 04 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس مطاي ..يتابع سير العمل بالوحدات الصحية

جولات المتابعة
جولات المتابعة

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي ، شمال محافظة المنيا ، برئاسة المهندس حامد فخري ، تنظيم وتنفيذ الجولات الميدانية الفجائية ، لضبط منظومة سير العمل بالمدارس التعليمية بمختلف مراحلها ، والوحدات الصحية ، للتأكد من تواجد الأطباء والنوبتجيات ، وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين على أكمل وجه .

 

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لرؤساء الوحدات المحلية ، بإستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على الوحدات الصحية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة انتظام سير العمل ، والوقوف على أوجه القصور، ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية ، والإطمئنان على مدى الإلتزام بضوابط تنظيم العمل  ، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل ، وذلك في إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة ، حيث تابع حامد فخرى رئيس مركز ومدينة مطاى ، انتظام سير العمل بمستشفيات مطاى والوحدات الصحية ، بقري ، ( ادقاق – منشأة منبال – حلوة – بردنوها ) .

 

وذلك خلال جولة مفاجئة نفذتها الوحدة المحلية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، للتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ومدى انتظام العاملين ، والإطمئنان على توافر الأمصال والمستلزمات الطبية ، ومستوى النظافة داخل الوحدات الصحية بالقرى والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ، كما شملت الجولة التفتيش على مرافق المياه والكهرباء ، والتعرف على رصيد الآلبان في المخازن، واسطوانات الأكسجين ، ومتابعة وسائل الحماية والآمان .

 

وأكد رئيس المركز ، على اهتمام الوحدة المحلية بتكثيف جهود المتابعة للوحدات الإدارية بالمركز ، فى المجالس القروية والأحياء والوحدات الصحية التابعه له ، ورفع كفاءة أدائها ، لتقديم الخدمات اللائقة للمواطنين ، وقياس مدى رضاهم عنها .


 

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