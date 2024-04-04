رئيس مطاي ..يتابع سير العمل بالوحدات الصحية

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي ، شمال محافظة المنيا ، برئاسة المهندس حامد فخري ، تنظيم وتنفيذ الجولات الميدانية الفجائية ، لضبط منظومة سير العمل بالمدارس التعليمية بمختلف مراحلها ، والوحدات الصحية ، للتأكد من تواجد الأطباء والنوبتجيات ، وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين على أكمل وجه .

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لرؤساء الوحدات المحلية ، بإستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على الوحدات الصحية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة انتظام سير العمل ، والوقوف على أوجه القصور، ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية ، والإطمئنان على مدى الإلتزام بضوابط تنظيم العمل ، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل ، وذلك في إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة ، حيث تابع حامد فخرى رئيس مركز ومدينة مطاى ، انتظام سير العمل بمستشفيات مطاى والوحدات الصحية ، بقري ، ( ادقاق – منشأة منبال – حلوة – بردنوها ) .

وذلك خلال جولة مفاجئة نفذتها الوحدة المحلية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، للتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ومدى انتظام العاملين ، والإطمئنان على توافر الأمصال والمستلزمات الطبية ، ومستوى النظافة داخل الوحدات الصحية بالقرى والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ، كما شملت الجولة التفتيش على مرافق المياه والكهرباء ، والتعرف على رصيد الآلبان في المخازن، واسطوانات الأكسجين ، ومتابعة وسائل الحماية والآمان .

وأكد رئيس المركز ، على اهتمام الوحدة المحلية بتكثيف جهود المتابعة للوحدات الإدارية بالمركز ، فى المجالس القروية والأحياء والوحدات الصحية التابعه له ، ورفع كفاءة أدائها ، لتقديم الخدمات اللائقة للمواطنين ، وقياس مدى رضاهم عنها .





