نظّمت شركة اير كايرو بالتعاون مع الشركة القابضة بمصر للطيران إفطارًا مشترك، بحضور معالي وزير الطيران المدني وعدد كبير من قيادات الشركتين والعاملين بالاضافة الى قيادات وزارة الطيران المدنى و الشركات التابعة التي أُقيمت في31 مارس بنادى ايروسبورت تجسيداً لقوة الشراكة بين الشركتين والتزامهما بتعزيز الروح التكاملية وتعزيز الروابط بين العاملين من الشركتين.

تكريم السيدات المميزات والناجحات



وخلال الحفل، تقدم معالى وزير الطيران المدنى و المهندس يجيى زكريا و الطيار احمد شنن بتكريم عدد من السيدات المميزات والناجحات من جانب اير كايرو ومصر للطيران.

وقد تم تكريم هؤلاء الاستثنائيات اللواتي قدمن إسهامات كبيرة في صناعة الطيران، تقديرًا لإنجازاتهن وتفانيهن في مجال العمل بجانب دورهم العظيم في المجتمع.

إفطار مشترك بين اير كايرو ومصر للطيران

إفطار مشترك بين اير كايرو ومصر للطيران

إفطار مشترك بين اير كايرو ومصر للطيران