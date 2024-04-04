خالد الجندي: الإسلام نهى عن إهانة معتقد الآخرين حتى لو صنم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإسلام نهى عن إهانة معتقد الآخرين حتى لو صنم.

وقال “ الجندي” خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، خلال تفسيره لسورة الفيل، إن: "النبي صلى الله عليه وسلم، كان رضيعا ولم يكن شاهدا عليها، ولكنه حكى عنها وهناك من حضرها من الصحابة والكافرين لم يعترضوا عليه".

وتابع أن : "إبراهة عمل كعبة من الذهب، واستنى العرب إنه يروحوا يعظموها، واسمها القليس، فإذا بواحد من العرب تطاول على القليس وتبول عندها، وهذا لا يسمح به الإسلام بإهانة معتقدات الآخرين حتى لو واحد بيعبد صنم فلا يجوز لك إنك تتطاول علي الصنم أو تشتمه، وهو ما جاء فى القرآن الكريم: (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ)".

وواصل الجندي أن : "أعرابي أحمق عمل تصرف أحمق، تسبب فى كارثة، العرب أول مرة يشوفوا فيل شغلانة حضارية تانية مختلفة إزاى حتى الفيل ده بيتحرك، راحوا لعبد المطلب، قال لهم تفرقوا فى الشعاب، فتحولوا إلى حظر تجول، فإبراهة استولى على إبل لعبد المطلب، فراح له وقال له عاوز الإبل فقال له أنا افكرك تقولى ابعد عن البيت، فقال له للبيت رب يحميه".



وأوضح أنه : "رجع عبد المطلب عند أسوار الكعبة وقال (لَاهُمَّ إِنَّ المَرْءَ يَمْنَعُ رَحْلَهُ .. فَامْنَعْ رِحَالَكْ لَا يَغْلِبَنَّ صَلِيبُهُمْ ومَحَالُهُمْ .. غَدْوًا مَحَالَكْ إنْ كُنْتَ تَارِكَهُمْ وقِبْلَتَنَا .. فَأَمْرٌ مَا بَدَا لَكْ)، فأسودت السماء وضربهم طير أبابيل".