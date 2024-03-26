الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خالد الجندي يحذر الزوجة الناكرة لخير زوجها من عقاب شديد.. “الرجال طافحين الكوته”

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما وصف بعض النساء قال "يَكْفُرْنَ العَشِيرَ"، وهى السيدة التى تجحد ما فعله زوجها معها من خير بمعنى نكارة للخير. 

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء: "فى ناس نكارة للخير، يحبوا الخير آه بس ينكروه، تلاقى الست الراجل طافح الكوته علشان يعمل لها كل اللى هى عاوزاه وتلاقيها تقوله عملت إيه"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ". 

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وأضاف: "شديد الخير، شحيح المال يعنى بخيل جلده، شوف تعبير القرآن لما يقولك بعثر ما فى القبور، وحصل ما فى الصدور، شوف الرد قالك إيه إن ربهم بهم يؤمئذ لخبير، ساب الحساب علشان تعرفه يوم القيامة، ده تهديد ووعيد من الله، دى نهاية مفتوحة".

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