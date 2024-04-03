الخارجية الروسية: تقرير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوكرانيا ليس موضوعيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تقرير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوكرانيا ليس موضوعيا، حيث يحمّل روسيا المسؤولية من جهة ويتحدث من جهة أخرى بشأن تعذيب الجنود الروس، وذلك لخلق شعور متوازن في التقرير الصادر.

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "إنه (التقرير) مثل كل المنشورات المماثلة ليس موضوعيًا، والحقيقة هي أن أكثر من 95 في المئة من المعلومات التي جمعتها الأمم المتحدة تؤكد ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك انتهاكات روسيا "المزعومة" لحقوق الإنسان، في ما يسمى وفق وصفهم بالأراضي الأوكرانية المحتلة، كما يطلقون عليها، من ضمنها شبه جزيرة القرم".

وأضافت أنه لإضفاء قدر من التوازن على التقرير، تضمن معلومات حول محادثات مع أسرى حرب روس، تحدثوا عن التعذيب أثناء نقلهم إلى أماكن الاعتقال.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية اليوم الأربعاءعن بيان للقوات قولها "إن القوات الروسية هاجمت منطقة دونيتسك بثلاثة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز S-300، كما نشرت أربع طائرات بدون طيار من طراز شاهد-136/131 حيث دمرت قوات الدفاع الجوي جميع الطائرات بدون طيار التي أطلقتها روسيا.

وأضاف البيان:"أنه في ليلة 3 أبريل 2024، هاجم الروس منطقة دونيتسك بثلاثة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز إس-300 وأطلقوا 4 طائرات بدون طيار من طراز شاهد-136/131 من منطقة بريمورسكو-أختارسك في الاتحاد الروسي".. موضحا أن وحدات من مجموعات النيران المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية أسقطت طائرات شاهد بدون طيار في مناطق خميلنيتسكي وزيتومير وكيروفوهراد وتشيركاسي.

وكانت القوات الأوكرانية قد أعلنت الشهر الماضي أنها دمرت عددا قياسيا من أنظمة المدفعية الروسية منذ بداية الحرب يبلغ عددها 976.

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