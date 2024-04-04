خبير يكشف السر وراء دعم بايدن لزيلينسكي

ناقشت وكالة سبوتنيك، أن لافروف يؤكد أن الحرب الهجينة ضد روسيا بأيدي نظام كييف أصبحت تقليدا من جانب الغرب الجماعي؛ رئيس مجلس الوزراء القطري يوضح أسباب وصول المفاوضات بخصوص غزة إلى طريق مسدود.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مائدة مستديرة حول الملف الأوكراني، عقدها بحضور سفراء أكثر من 70 دولة في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة للخارجية الروسي، أن الغرب يريد إلزام جميع أعضاء "الناتو" بمساعدة ناقشت وكالة سبوتنيك، أن لافروف يؤكد أن الحرب الهجينة ضد روسيا بأيدي نظام كييف أصبحت تقليدا من جانب الغرب الجماعي؛ رئيس مجلس الوزراء القطري يوضح أسباب وصول المفاوضات بخصوص غزة إلى طريق مسدود.

حول هذا الموضوع تحدث الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، الأستاذ صدقي زاهر عثمان:

"على الرغم من محاولة الولايات المتحدة الأمريكية زيادة الإنفاق العسكري لدى جميع دول حلف شمال الأطلسي فهو لزيادة أرباحها من خلال عملية رفع الإنتاج، أمّا محاولات زيادة الإنفاق العسكري وتسليم أوكرانيا جميع هذه الأسلحة هي عائدة لفكرة واحدة هي أن قسم كبير من هذه العائدات ستذهب إلى لوبيات الأسلحة المحسوبة على إدارة الرئيس بايدن، وبالتالي أعتقد أن الحالة الأوكرانية لها طوابع اقتصادية اكثر ما هي تصعيدية تجاه ما يمكن أن يحصل من حرب عالمية ثالثة".

خبير: إقالة نتنياهو السبيل الوحيد لإنهاء العدوان على غزة

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن المفاوضات تراوح مكانها لأن المسألة متعلقة بعودة النازحين إلى ديارهم ووقف إطلاق النار وصولا إلى وقف مطول ثم وقف مستدام.

حول هذا الموضوع، قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل:

"لا سبيل للخروج من هذا المأزق إلا بإقالة بنيامين نتنياهو، ويبدو أن الضغط الداخلي من قبل الشارع الإسرائيلي والمتظاهرين وذوي المحتجزين، والمتعاطفين معهم في شوارع تل أبيب يبدو أنها ستجبره في نهاية الأمر على أن يستقيل، وهو يريد توسيع الحرب داخليا وخارجيا وإطالة أمدها لأنه يعلم جيدا إذا توقفت فسيذهب إلى السجن وسينتهي مستقبله السياسي خلف القضبان، لذلك يرسل وفده المفاوض إلى القاهرة وإلى الدوحة وإلى باريس ولكنه يدرك أنه هذا مجرد إجراء شكلي، فإن أحد أفراد الفريق المفاوض الصهيوني قال إن نتنياهو ليس جادا ولكنه يتماشى مع الموضوع".