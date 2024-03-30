زيلينسكي يقيل "ذراعه الأيمن" والعديد من المستشارين والمساعدين

أقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عددا من المستشارين والمساعدين، من بينهم مساعده الأول، سيرغي شيفير.

وجاء في المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي: "إقالة شيفير سيرغي ناخمانوفيتش من منصب المساعد الأول لرئيس أوكرانيا".

وبحسب مكتب زيلينسكي، فإن زيلينسكي قام بإقالة عدد من المستشارين - أوليغ أوستينكو، وسيرغي تروفيموف، وميخائيل رادوتسكي، بالإضافة للممثل المعتمد لرئيس أوكرانيا "لضمان حقوق المدافعين عن أوكرانيا" ألينا فيربيتسكايا، ومفوضة رئيس أوكرانيا للأنشطة التطوعية ناتاليا بوشكاريفا.

وبحسب مصادر مفتوحة، يشغل شيفير منصب المساعد الأول لزيلينسكي منذ عام 2019. وهو منتج مسلسلات تلفزيونية، ومدير استوديو "Kvartal-95"، الذي بفضله حصل زيلينسكي على تذكرة دخول إلى السياسة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، استقالة زالوجني وتعيين ألكسندر سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.

ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، يتمتع سيرسكي بسمعة مثيرة للجدل، فهو يُنظر إليه على أنه مؤيد مقرب لزيلينسكي، لكن الجنود يكرهونه بشدة بسبب خسائره الفادحة، ولهذا السبب أطلقوا عليه ألقاب "الجزار" و"الجنرال 200".

على جانب اخر، أكدت السلطات الأوكرانية، اليوم /السبت/ أن القوات الروسية واصلت قصفها للأراضي الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

فمن جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا فاديم فيلاشكين، إن مدنيا لقى حتفه؛ جراء قصف شنته القوات الروسية بالمدفعية الثقيلة على الإقليم الليلة الماضية.. مشيرا إلى أن القوات الروسية قتلت 1896 شخصا وأصيب 4744 من الإقليم منذ بدء العمليات العسكرية الروسية على نطاق واسع في العام قبل الماضي، لافتا إلى أن أرقام الضحايا لا تأخذ في الاعتبار عدد الضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.

في الوقت نفسه، أشار رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف - وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية - إلى أن الجيش الروسي قصف تسع بلدات تابعة للإقليم 442 مرة خلال أمس.. قائلا:"شن الجيش الروسي ثلاث ضربات جوية على مالا توكماشكا وروبوتاين، وهاجمت 91 طائرة بدون طيار بلدات هوليبول وليفادني وروبوتاين ومالا توكماشكا ومالينيفكا ونوفواندرييفكا ومالا توكماشكا وروبوتاين ونوفواندرييفكا ومالينيفكا وليفادني وفوزدفيزيفكا".

وأضاف المسئول الأوكراني، أن هناك 28 تقريرًا عن تدمير المباني السكنية ومرافق البنية التحتية، ولكن لم يصب أي مدني.

من ناحيته، أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، أن مدنيا لقى حتفه، بينما أصيب آخر في قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وذكر بروكودين - في تصريح له - أن الجيش الروسي أطلق النار خلال اليوم الأخير على بلدات بيلوزيركا وفيليتينسكي وكيزوميس وسادوف وبيريسلاف وزولوتا

بالكا ونوفوليكساندريفكا وشلياخوف ونوفوفورونتسوفكا وأوسوكوريفكا وتياهينتسي وخيرسون؛ ونتيجة لذلك لحقت أضرار بمبنى متعدد الطوابق ومنزلين خاصين، بالإضافة إلى إصابة برج اتصالات ومخزن.

وأضاف المسئول الأوكراني أن القصف الروسي على استهدف المجتمع الإقليمي لمدينة خيرسون سبع مرات، مما أدى إلى إلحاق أضرار بكل من خيرسون وسادوف.

الكرملين: الواقع الجيوسياسي تغير منذ بدء العملية العسكرية بأوكرانيا

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الواقع الجيوسياسي قد تغير منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، مشيرة إلى أنه على الرئيس الأوكراني الأخذ في الاعتبار أن روسيا ضمت 4 أقاليم جديدة .

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم السبت، تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن إمكانية التفاوض مع روسيا على حدود ما قبل بدء العملية العسكرية - :" إن الواقع الجيوسياسي قد تغير، وسيتعين على زيلينسكي الأخذ في الاعتبار أن روسيا ضمت 4 أقاليم جديدة".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية :" لقد تغيرت حدود كل من أوكرانيا وروسيا، ولدينا أربعة أقاليم جديدة، وهذا واقع جديد لا يمكن تجاهله"، مؤكدا أنه يتعين على الجميع أن يأخذوا ذلك في الاعتبار.







