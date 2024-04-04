"قطاع الأعمال": تصدير أول شحنة من إنتاج "مصر للحرير الصناعي" بكفر الدوار

نجحت شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بمدينة كفر الدوار في تصدير أول شحنة من إنتاجها للمرة الأولى منذ نحو 12 عاما، وهى السنوات التى توقفت فيها الشركة عن العمل حتى شهر يناير الماضى، والذي شهد تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام لمصانع الحرير البوليستر واتخاذ قرار إعادة إحياء الشركة وتشغيل مصانعها

وتوفير ما يلزم لسرعة التنفيذ في ظل الأهمية الاستراتيجية للمنتجات خاصة لصناعة الغزل والنسيج في القطاعين الخاص "والأعمال العام".

تم شحن أول شحنة تصدير 5 "كونتينر" إلى دولة تركيا، وجاري تجهيز شحنات تصدير أخرى تبلغ 14 "كونتينر" إلى أوروبا وتركيا خلال شهر أبريل، على أن يرتفع معدل التصدير للخارج خلال الشهر المقبل بنسبة 150% بعوائد دولارية تصل إلى 1.25 مليون دولار شهريا، بالإضافة إلى المبيعات المحلية لتوفير متطلبات الصناعة للقطاع الخاص والتى كان يتم استيرادها من الخارج، وبلغت المبيعات 30 مليون جنيه شهريا.

قال الدكتور محمود عصمت إن خطة التطوير والتحديث والتى تعمل الشركات التابعة فى إطارها تشمل إعادة تشغيل المصانع وإحياء الشركات المتوقفة خاصة تلك التى ليس لمنتجاتها مثيل فى السوق المحلية في إطار السياسة العامة بدعم الإنتاج المحلي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، موضحا أهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات والقطاعات والاستفادة من مقومات النجاح والاستمرار التى يمتلكها، وأن هناك تعاون وتنسيق فيما يخص منتجات شركة الحرير الصناعى والتى كان يتم استيرادها من الخارج .

أكد الدكتور عصمت أن خط الإنتاج الثاني للفيبربوليستر من المقرر أن يتم تشغيله خلال الشهرين المقبلين لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 40000 طن سنويا، بالاضافة إلى العمل على تجهيز مصنع الخيوط حيث تم الإنتهاء من تشغيل عدد 3 ماكينات من أصل 8 للخيوط الرفيعة ذات قوة الشد الفائقة والتي كان يتم استيرادها من الخارج بمبالغ تتجاوز 700000 دولار سنويا، مضيفا أنه تم رفع كفاءة قسم "اللحمة" وجاري تشغيله تجريبيا والذي يعد من الاقسام الفريدة من نوعها في مجال الغزل والنسيج ويوفر الكثير من الوقت والجهد والمساحة بالنسبة للعملاء، مشيرا إلى استراتيجية العمل الخاصة بتعظيم عوائد الأصول المملوكة للشركات بحسن ادارتها واستثمارها وزيادة مواردها.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت قاما بجولة تفقدية في شركة الحرير الصناعي الشهر الماضي، شهدا خلالها تشغيل أولى خطوط الإنتاج وتم استعراض مقومات نجاح إعادة تشغيل الشركة والتوسع فى إنشاء خطوط الإنتاج الخاصة بمنتجات الشركة.

