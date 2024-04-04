تخفيض أسعار الزيوت والسمن والدقيق في المجمعات الاستهلاكية

أصدر الدكتور علي المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليماته إلى شركات المجمعات الاستهلاكية بتوفير كافة المنتجات، الخاصة بعيد الفطر بأسعار مناسبة تيسيرا على المواطنين،وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتى ومنافذ البيع الثابتة والمتنقلة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية مع زيادة ضخ السلع ومنتجات اللحوم طوال شهر رمضان ،واستعدادا لعيد الفطر المبارك حيث يزداد معدلات الاستهلاك قائلا : "جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة تكفى لعدد أشهر مقبلةهذا وقد تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من الشركة القابضه للصناعات الغذائية .

وأفاد التقرير، أن المجمعات الاستهلاكي تفتح أبوابها يومياً أمام المواطنين من الصباح لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية اضافه الى صرفها السلع التموينيه المقررة على بطاقة الدعم من جانب المنافذ التموينية.



قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالقاهرة، أن هناك حملات مكثفة مع الطب البيطرى والصحة لسحب عينات من كافة السلع الاساسية للتاكد من صلاحيتها.

وأكد على توافر لكافة السلع الأساسية وخلال جولة تفقدية للمركز الاعلامى بوزارة التموين على احدى المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة تبين تدوين السعر على السلع قبل وبعد التخفيض ومنها زحاجة الزيت خليط ٧٠٠جرام انخفض سعرها الى ٦٠ جنية بدلا من ٧٥ جنيه

وكيلو دقيق الكوثر٢٨.٥ جنيها بدلا من ٣١.٥جنيها علبة سمن كريستال ١٣٥ جنيه بدلا من ١٨٥جنية ارز هندى الكيلو ٢٥ بدلا من٣٠ جنيه.



اشار محمود الخياط رئيس القطاع التجارى بالشركة المصرية لتجارة الجملة ان جميع السلع متوفرة والاحتياطي الاستراتيجى امن لكل المنتجات والسلع الاستراتيجية وان السكر مطروح بكميات كبيرة بجميع منافذ الشركة بسعر ٢٧جنيةبالاضافة لتواجد كعك العيد ومنتجات الكعك والبنى فور والبسكويت باسعار تناسب المواطنين.



وأكد أن الوزارة طرحت منتجات “كعك العيد “من خلال منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وطرحت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، برئاسة اللواء على أشرف عبدالمجيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، حيث تم طرح علبة بسكويت نشادر بسعر ١٤٠جنيهًا، وكعك سادة بسعر 150 جنيهًا، وكعك ملبن بسعر 140 جنيهًا، وكعك مكسرات بسعر 210 جنيهات وغريبة سادة بـ160 جنيهًا للكيلو، وغريبة لوز بـ200 جنيه، وبيتى فور عادى بسعر 170 جنيهًا، وبيتى فور لوكس بسعر 200 جنيه، وبيتى فور سابليه بسعر 200 جنيه، وكوكيز بسعر 170 جنيهًا.

كما تم طرح علبة كعك سادة بسعر١٥٠ جنية جنيه وعلبة “كرتون” وزن 2 كيلو بسعر 315 جنيه، وطرح علبة “كرتون” 3 كيلو بسعر 480جنيه، وعلبه 4 كيلو بسعر 650 جنيه، وعلبه 5 كيلو بسعر 810



