عودة تصدير البصل لتعزيز أرباح المزارعين وتحقيق التوازن في الأسواق

أكد الدكتور عبدالمجيد مبروك، رئيس قسم بحوث البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن قرار الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة برفع حظر تصدير البصل جاء بعد التأكد من وجود فائض في محصول البصل.

مصر تحتل المرتبة

وأوضح مبروك أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير البصل، حيث بلغت صادراتها 450 ألف طن خلال الموسم الأخير. وأرجع ذلك إلى تميز البصل المصري بمقومات تجعله مرغوبًا في الأسواق الأوروبية والخليجية.

وأوضح مبروك أن قرار إعادة تصدير البصل لن يؤثر على أسعاره داخل الأسواق المصرية، لافتا إلى أن مصر تمتلك فائضًا في إنتاج البصل يفوق الاستهلاك المحلي، مما يضمن استقرار الأسعار وعدم تأثرها بقرار إعادة التصدير.

وأضاف مبروك أن هذا القرار سيعمل على تشجيع المزارعين على زراعة البصل بصفة مستمرة، حيث سيفتح لهم آفاقًا جديدة لتصدير منتجاتهم وتحقيق أرباح أفضل.

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارًا بحظر تصدير البصل في أكتوبر الماضي، وذلك بعد ارتفاع أسعاره بشكل قياسي تجاوز 30 جنيهًا للكيلو في بعض الأسواق.

ولكن مع زيادة الإنتاج وتحقيق فائض في الكميات، قررت الحكومة إعادة السماح بتصدير البصل مرة أخرى، وذلك بهدف دعم المزارعين وتحقيق التوازن في الأسواق.

ومن المتوقع أن يساهم قرار إعادة تصدير البصل في استقرار أسعاره داخل السوق المصرية، كما سيعمل على زيادة دخل المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.

وعاد تصدير البصل المصري للأسواق العالمية منذ الأول من ابريل الجاري 2024، بعد فتح وزارة الزراعة باب التكويد بالحجر الزراعي للمزارعين والشركات.