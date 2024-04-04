محافظ أسوان يسلم المساهمات المقدمة لأبناء المحافظة بواقع 3 ملايين جنيه

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتسليم المساهمات المقدمة لأبناء المحافظة من مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية بإجمالى مبالغ مالية وصلت إلى 3 ملايين جنيه بالتنسيق مع مبادرة “ الناس لبعضهم ”.

جاء ذلك بحضور عمرو إبراهيم المدير التنفيذى نائباً عن صفية أمين رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، وخالد عدلى مدير المشروعات بالمؤسسة ، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى ، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى الذى تقوم به مؤسسة مصطفى أمين وعلى أمين الخيرية والتى أهدت لنا هذا النموذج المشرف للعمل الإجتماعى المتكامل مما يعكس الرؤية الثاقبة والفكر التنويرى والمستقبلى للراحلين مصطفى وعلى أمين واللذان أثروا بكتاباتهم وإنفراداتهم فى الحياة الصحفية والسياسية ولم يكتفوا بدورهم الصحفى المتميز ، بل إقتحموا أيضاً العمل الخيرى من أوسع أبوابه ليتركوا لنا ميراث عظيم وسلسال ممتد لعشرات السنوات من العطاء اللامحدود ، مؤكداً بأنه تم إختيار المستفدين من مختلف مدن ومراكز المحافظة بكل شفافية ، وخاصة بالقرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " وتم إجراء الأبحاث الإجتماعية بواسطة مديرية التضامن الإجتماعى ، وتم إرسال الكشوف والمستندات القانونية للمؤسسة والتى قامت بعد مراجعتها وتوفيرها للذين أنطبقت عليهم الشروط ليحصلوا على هذه المساعدات الخيرية ، فيما أوضحت رئيس مجلس أمناء لمؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية بأنه فى ظل التنسيق المتواصل والمستمر مع محافظ أسوان وأجهزته المعاونة تم هذا العام تخصيص العديد من المساهمات المالية لتوفير أجهزة ومعدات لأبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية لإقامة مشروعات متنوعة ، وبالتالى توفير مصدر دخل ثابت لهم ولأسرهم ، لافته إلى أن هذه المساعدات ستساهم فى توفير مشروعات لأبناء أسوان عبارة عن ماكينات للخياطة ، وتروسيكلات وماكينات خياطة وأوفر ، وعجانات وأفران ، وسلع غذائية لمحلات البقالة ، فضلاً عن توفير موتوسيكلات مجهزة طبياً وكراسى كهربائية لذوى الهمم .