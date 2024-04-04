الليلة.. ليفربول يسعى للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي أمام شيفيلد

جولة جديدة نحو الصراع على لقب أكثر دوريات العالم اثارة، حيث يصطدم ليفربول بفريق شيفيلد يونايتد، في إطار مباريات الأسبوع رقم 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، في تمام الساعة الثامنة والنصف اليوم الخميس.



وسيواصل ليفربول تمسكه بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد عودة الريدز للصدارة عقب الفوز على برايتون، الجولة الماضية، وتعثر ملاحقيه، آرسنال ومانشستر سيتي.

وتسعى كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب، للاستمرار في الزحف نحو لقب البريميرليج، حينما يستضيف شيفيلد يونايتد على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وحتى الآن، يسير فريق ليفربول بصورة جيدة إيجابية في سباق القمة، حيث يحتل الصدارة برصيد 67 نقطة، مستفيدًا بالتعادل السلبي الأخير بين آرسنال ومانشستر سيتي.

ويتقدم ليفربول في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن آرسنال و3 نقاط عن المان سيتي، مع تبقى 8 جولات على نهاية المطاف الأخير للمدير الفني الألماني في قطب ليفربول الكبير.

وفي حال تحقيق اللقب، وهو ما يرغب فيه الريدز، سيعادل عدد بطولات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وأيضاً، سيكون أفضل وداع للمدرب الأسطوري لقلعة آنفيلد، يورجن كلوب، الذي يتبقى لديه رفقة الأحمر، 8 مباريات متبقية، بالإضافة إلى مباراة الليلة.

من المؤكد أن هذا الموسم يحمل نكهة مميزة لها طابع خاص بالنسبة لكتيبة ليفربول، وهي ان ملهمه ومدربه الألماني يورجن كلوب، الذي منحه لقبه الأول في الدوري المحلي منذ 1990 وقاده إلى لقب دوري الأبطال عام 2019 والوصافة مرتين، أعلن رحيله بنهاية الموسم.

وفي سياق متصل بهذا الشأن، فإن محمد صلاح، سيواصل توهجه في قائمة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يتصدره النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، برصيد 18 هدفا، وبفارق ثنائية عن الدولي المصري ونجم ليفربول.

ولا ننسى الموقعة الأخرى اليوم، التي ستقام في التاسعة والربع مساءً، على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج"، حين يلتقي تشيلسي وغريمه مانشستر يونايتد، وكلاهما يمران بفترة صعبة جداً ليس لأنهما خارج صراع اللقب، وأيضاً لأنهما باتا خارج صراع التأهل إلى بطاقة دوري الأبطال الأوروبي.

ويخوض تشيلسي ويونايتد المواجهة بعد تعادلين مخيبين، الأول على أرضه ضد بيرنلي، والثاني أمام مضيفه برنتفورد، وبات المان يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة، متخلفاً بفارق 11 نقطة عن أستون فيلا رابع الترتيب، فيما يحتل تشيلسي المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة.