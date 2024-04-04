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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يطلب وساطة فينجادا لحل أزمة مستحقات باتشيكو

باتشيكو
باتشيكو

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التواصل مع البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى السابق للتوسط لدى مواطنه جايمى باتشيكو فى محاوله أخيره للوصول إلى إتفاق ودى لجدولة مستحقاته الماليه البالغه ٤٥٠ ألف دولار بعد أن رفض جميع تدخل الوسطاء حتى وقتنا هذا بعد حصوله على حكم نهائى من المحكمه الرياضيه الدوليه. 
 

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الأهلي والزمالك في مواجهة قوية بثاني جولات نهائي دوري سيدات الطائرة

من ناحيه أخرى جدد مسئولو القلعه البيضاء المفاوضات مع محمود الأسود لاعب فريق الكرامه والمنتخب السوري والذى كان أحد المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق فى فترة الإنتقالات الشتويه إلا أن المفاوضات تعثرت فى اللحظات الأخيره قبل غلق باب القيد ووصل النادى فى الأيام الأخيره إلى إتفاق نهائى مع وكيل اللاعب. 

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